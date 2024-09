No Acre, mais de 66% das dívidas foram sanadas em até 60 dias

Dados do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, revelaram que, do total de dívidas negativadas em abril de 2024, 60,8% foram pagas ou renegociadas pelos consumidores inadimplentes em até 60 dias do mês de referência. O número representa uma queda de 1.9 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Confira os dados dos últimos 12 meses no gráfico abaixo:

“Apesar de mais baixa do que anos anteriores, a taxa de juros do país e a inflação ainda apertam o orçamento das famílias, reduzindo sua capacidade de honrar compromissos financeiros. Além disso, as incertezas econômicas têm levado os consumidores a priorizarem gastos essenciais, adiando o pagamento de dívidas.”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Na análise por setores, o segmento de “Bancos e Cartões” foi o mais elegido pelos brasileiros na hora de liquidar os débitos (69,4%). “Utilities”, que contempla contas de água, gás e energia, ficou em segundo lugar, com 64,1% dos débitos liquidados em até 60 dias do vencimento em abril. Veja na tabela abaixo as informações dos segmentos na íntegra:

Encargos com valor acima de R$ 10 mil foram os mais regularizados

Em relação ao valor das dívidas, aquelas acima de R$ 10 mil (71,6%) foram as mais quitadas por consumidores inadimplentes em até 60 dias do vencimento ocorrido em abril. Em seguida, estavam as contas custando entre R$ 500 e R$ 1.000 (60,9%) e as até R$ 500 (60,8%). Por último, ficaram as contas entre R$ 2 mil e R$ 10 mil (57,3%) e 1.000 a R$ 2 mil (56,8%).

O indicador também mostrou que as contas com 30 dias de atraso foram as com maior índice de pagamentos no período (76,8%), seguida por aquelas com 60 dias (61,5%), 90 dias (42,1%) e 180 dias (34,5%). As dívidas com vencimento de 1 ano (27,3%) e mais de 1 ano (16,0%) foram as menos escolhidas pelos consumidores inadimplentes para serem sanadas.

Consumidores do Ceará foram os que mais sanaram dívidas em fevereiro

O indicador revelou também que, de todas as Unidades Federativas (UFs) do país, o Ceará foi a que registrou a maior taxa de pagamentos de débitos inadimplidos (71,5%). Em seguida estavam o Rio Grande do Sul (71,0%) e a Paraíba (70,1%) Confira o recorte completo por UFs abaixo:

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, acesse.

Metodologia

O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian considera o número de dívidas incluídas no sistema de inadimplência em cada mês específico. A medida de até 60 dias para quitação dos compromissos financeiros deste indicador foi selecionada por refletir a régua comum utilizada pelas soluções de cobrança, mas esse tempo pode variar de acordo com cada credor. Além disso, a série histórica do índice ainda é curta, com dados retroativos desde 2017, dessa forma, não é possível afirmar períodos de sazonalidade, uma vez que seria necessário contar com no mínimo 05 anos de observação para fazer essa análise.

