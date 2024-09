No Acre, calorão elevou consumo de energia em quase 22% no mês de agosto

As altas temperaturas registradas em agosto de 2024 refletem diretamente no aumento do consumo de energia no Acre. Essa é uma realidade comprovada por um aumento de 21,7% no consumo registrada nesse período de 2024, se comparado ao mesmo período de 2023. O mês de setembro nem terminou, mas deve apresentar aumento da demanda de energia no estado.

O comportamento das pessoas contribui para esse aumento no consumo de energia, principalmente em épocas de altas temperaturas. Diante do desafio representado pelo aumento na demanda por energia elétrica, a Energisa Acre tem investido continuamente na expansão e modernização de rede. O sistema tem sido automatizado, por exemplo, com instalação de religadores para operação de forma remota.

Outro ponto importante sobre o aumento no consumo, é que a cada ano, novas tecnologias surgem e mais equipamentos se conectam à rede elétrica, como fornos, fritadeiras, robôs de limpeza, assistentes virtuais e tantos outros.

Mas o que muitas pessoas não sabem, é que ao adquirir vários desses equipamentos, é preciso fazer a “declaração de aumento de carga”, que nada mais é do que do que declarar quais as mudanças e obras se está fazendo na rede da sua casa ou estabelecimento.

Dessa forma, é possível dimensionar a rede elétrica de acordo com a demanda energética do cliente e dos imóveis atendidos nas proximidades. “Um estabelecimento comercial, por exemplo, pode ter sido construído e a energia dimensionada ser apenas para um ar-condicionado, mas com o crescimento ou até mesmo o calor, precisa de novos equipamentos e instala novos aparelhos, adquire mais um refrigerador ou outros eletrodomésticos de alta potência, sem se atentar para o impacto disso na demanda de carga”, exemplifica o gerente de planejamento da Energisa Acre, Cristiano Saraiva.

“O mesmo pode acontecer numa residência, que foi construída com a energia dimensionada para uma certa quantidade de aparelhos e acabam instalando mais no decorrer do tempo”, completa ele.

Todos os clientes, inclusive comércios e indústrias, precisam fazer a declaração de carga sempre que tiver alguma alteração. Basta entrar em contato com a Energisa, por meio dos canais digitais de atendimento.

Importante reforçar ainda que a declaração de carga não tem impacto no valor cobrado na conta de luz. Pois o valor da conta está ligado a quantidade de energia elétrica consumida conforme a tarifa da unidade consumidora e da classificação (comercial, residencial, industrial), sendo a leitura do consumo realizada mensalmente.

“Portanto, declarar a carga só beneficia o cliente, que terá energia de qualidade em casa ou no seu negócio sem prejudicar os outros clientes da região e a rede elétrica da distribuidora”, concluiu o gerente.

Veja as dicas da Energisa para administrar bem o consumo de energia:

Ar-condicionado: 23ºC é uma temperatura agradável para qualquer ambiente. Mantenha sempre as janelas e portas fechadas enquanto o equipamento estiver ligado e lembre-se que os filtros devem ser limpos com frequência, já que a sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.

Geladeiras e freezers: preferencialmente, esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio escapar. Não forre as prateleiras com plásticos ou panos, porque isso atrapalha a circulação interna do ar. Não guarde alimentos e líquidos quentes. Regule o termostato para o funcionamento correto da geladeira e, por fim, evite abri-la toda hora sem necessidade.

Iluminação: no verão os dias são mais longos, então aproveite ao máximo a luz natural. E quando precisar das luzes, acenda apenas os cômodos em uso e apague as lâmpadas dos ambientes vazios. Invista nas lâmpadas de tecnologia LED, que são as mais econômicas.

Aparelhos em stand-by: é mais econômico desligar aparelhos direto nos botões ou nas tomadas, e não apenas pelo controle remoto. Em geral, luzes indicativas acessas significam desperdício de energia.

Ferro de passar roupa: neste calor, economize tempo e energia. Passe apenas as peças essenciais. Roupas de cama, de academia e de ficar em casa dispensam o uso do ferro. Para não amassar, basta ter o cuidado de estendê-las corretamente no varal e dobrá-las ou colocá-las em cabides assim que secarem.

Para dúvidas e mais informações entre em contato com a Energisa:

Gisa Whatsapp (www.gisa.energisa.com.br)

Aplicativo Energisa ON

Agência Digital: www.energisa.com.br

0800 647 7196