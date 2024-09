Namorada de Léo Pereira, Karoline Lima expõe ameaças de torcedores do Flamengo ao casal

Karoline Lima usou as redes sociais para expor que ela e o namorado, o jogador Léo Pereira, estão recebendo ameaças de morte dos torcedores do Flamengo. A influenciadora compartilhou o print de uma mensagem ofensiva deixada por um internauta nesta terça-feira (24).

“Você é ameaçada por ser esposa do Léo e o Flamengo está nessa situação?”, perguntou uma seguidora na caixinha de perguntas. “Vou começar a expor mesmo pra vocês entenderem o que rola. Pessoas assim NÃO REPRESENTAM a torcida do Fla”, respondeu a loira, exibindo o post do hater.

Nas mensagens, um rapaz xinga Karoline e afirma que Léo está tendo um péssimo desempenho por causa dela. “Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos. Só foi ele começar a comer essa p*tinha maria-chuteira que ele ficou uma m*rda dentro de campo. Eu quero a morte do Léo pereira e da Karoline urgentemente”, disparou ele.

Fonte: BNEWS