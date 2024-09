Gigante covarde! Rottweiler é levado no colo após ficar com medo de pinscher em passeio; assista

Um cachorro da raça rottweiler mostrou que é a exceção à regra após ficar assustado com um animal da raça pinscher e fazer com que o seu tutor o carregasse de volta para casa.

Em um vídeo, compartilhado no Instagram, o cachorro chamado Feijão apareceu no colo do seu tutor, aproveitando a caminhada enquanto seu tutor se esforçava para manter o cão grande e pesado no colo.

Acontece que, durante a passeata matinal do cachorro, Feijão encontrou com um predador intimidante que o deixou completamente assustado, um pinscher. Apesar do seu tamanho impressionante, nem o rottweiler conseguiu combater a fúria do pequeno animal

“Um princeso medroso no colo”, declarou o tutor na legenda da publicação que viralizou e atingiu 523 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a reação do cão covarde. “Ele só apanha quando passeio com ele na praça”, “O neném só tem tamanho”, “A coluna do papai que lute”, “O pinscher tava com cão no corpo” e “Só lembrei do meme, ele é bebê, gente”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS