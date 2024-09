Conhecida carinhosamente como ‘Terra do Mandim’, Sena Madureira completa 120 anos

A bandeira que leva em seu centro um barco sinaliza como tudo começou na cidade hoje conhecida como Sena Madureira, no interior do Acre, e que completa 120 anos nesta quarta-feira, 25. Atualmente, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 41.343 habitantes, sendo homens a maioria da população (21.444).

Assim como outros municípios acreanos, a cidade iniciou com a exploração de seringueiras por nordestinos que chegaram no estado em busca da borracha. O hino da cidade, escrito por Sérgio Souto, narra a origem do povo sena-madureirense ao mesmo tempo que enaltece o orgulho de quem vive na cidade conhecida também por ser a “Terra do Mandim”.

“Reluzente estrela d´Amazônia

Encravada no teu peito tu estás

Te contemplo com afeto e com carinho

Com a pureza e a luz dos nossos ancestrais

Verdejante selva preciosa

Berço de um povo varonil

De páginas vibrantes gloriosas

Um pedaço da história do Brasil”.

Essa história começa com as expedições de destemidos nordestinos, para a exploração de seringais da região, que foram chefiadas por Manoel Urbano da Encarnação e João Gabriel de Melo, próximo à foz do rio Chambuiaco, no Alto Rio Purus, em território peruano. Enquanto Manoel Urbano da Encarnação explorou os seringais do Rio Purus, João Gabriel explorou os rios Acre e Iaco, além de seus afluentes.

Por meio do Decreto Federal n.º 5.188, de 7 de abril de 1904, que organizou o território do Acre em três departamentos autônomos, o Departamento do Alto Purus recebeu a nomeação do seu 1º prefeito departamental, general Siqueira de Menezes, que deveria estabelecer a sede administrativa.

Em 9 de julho do mesmo ano, o general parte de Manaus com destino ao Acre, e em 24 de setembro, após 74 dias de viagem, atravessou a linha Cunha Gomes, aportou à margem esquerda do Rio Iaco, em terras do Seringal Santa Fé, logo escolhidas para a localização da futura sede do departamento. No dia seguinte, 25 de setembro, às 8h, instalou o governo e o berço da cidade de Sena Madureira, dando-lhe este nome em homenagem ao afeto e admiração que consagrava ao coronel Antônio Sena Madureira, militar que havia participado da Guerra do Paraguai.

Construindo pontes para o desenvolvimento

Na data em que a cidade comemora 120 anos, o governo listou alguns dos incentivos e avanços no município. Para o governador Gladson Cameli, o momento para todas as cidades acreanos é de investimentos e avanços. Uma das obras mais emblemáticas foi a ponte Frei Paolino Baldassari, inaugurada no final do ano passado e que tirou o Segundo Distrito da cidade do isolamento.

“Isso aqui é compromisso em mudar a vida das pessoas. O trabalho conjunto entre Estado, prefeitura e a Assembleia Legislativa foi o que tornou a realização desse sonho da população possível. Agradeço também a nossa vice-governadora, Mailza Assis, que tem desempenhado um trabalho importante no Estado”, afirmou o governador Gladson Cameli.

O investimento para essa obra histórica foi de R$ 36 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, em que R$ 20 milhões foram destinados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC).

“Nossos esforços agora vão se direcionar para a próxima grande obra no município, o hospital João Câncio Fernandes. Nosso objetivo é entregar o quanto antes essa construção tão importante para a população sena-madureirense”, destacou o governante ao assumir o compromisso na cidade do interior do estado.

O prefeito do município, Mazinho Serafim, durante a entrega da ponte, enfatizou a importância de o Estado estar presente em cada cidade acreana. “O governo é um grande parceiro, e dar o direito de ir e vir ao povo é uma dádiva. A partir de agora, o desenvolvimento de Sena Madureira, com certeza, vai crescer muito mais”.

A mudança pode ser sentida mais ainda pela população, que foi beneficiada com essa estrutura. “Antes eu só atravessava para o Primeiro Distrito de catraia, que era inseguro. Com a ponte, temos segurança e atravessamos com facilidade entre os dois distritos”, contou Maria Freire, moradora do bairro São Francisco, no Segundo Distrito da cidade.

Reforma e ampliação do hospital

Já na fase de conclusão da obra, o hospital João Câncio, em Sena Madureira será uma referência para a Regional do Purus, ao garantir à população e aos servidores uma estrutura de qualidade, que contará com centro cirúrgico, raio-X, setor administrativo, sala de estabilização de pacientes, consultórios médicos e um total de 50 leitos de enfermaria.

Os investimentos giram em torno de R$ 12 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado e de emenda parlamentar do então deputado federal e atual senador Alan Rick.

Nas centenas de obras espalhadas pelo estado em prol da população, seja na saúde, segurança e infraestrutura, o governador Gladson Cameli tem destacado como os poderes têm trabalhado em sinergia.

“Quando se trabalha em parceria quem ganha é o povo. O que digo sempre é que não se governa só e preciso da ajuda de todos para cuidar e governar esse diamante que é o governo do Acre. E o que mais tenho pedido para minha equipe nesses últimos anos é mais ação e menos discurso, e a gente tem conseguido sentir isso nas diversas obras que foram entregues ou que estão em andamento”, destaca.

Infraestrutura

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), fez melhorias nos ramais 53, Mario Lobão e Paraíso, em Sena Madureira. As intervenções visam facilitar o acesso e melhorar a trafegabilidade para os moradores da região.

Desde o início da Operação Verão 2024, o Deracre já recuperou mais de 250 km de estradas vicinais e continua avançando na melhoria dos ramais do município. “O trabalho do Deracre é fundamental para transformar a realidade das estradas e ramais da região. A recuperação de 250 km de infraestrutura não é apenas um número, mas um avanço na qualidade de vida dos moradores. Isso facilita o acesso e promove o desenvolvimento local”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Além disso, houve o asfaltamento da estrada Mário Lobão; a construção das rampas de acesso aos rios Caeté e Iaco. Das obras em andamento estão a pavimentação do Ramal Adolar, com investimento de R$ 10 milhões; a Operação Ramais 2024, com a meta de 250/550 km recuperados. Com o investimento de R$ 2 milhões, também está em andamento a construção da nova rampa de acesso ao rio Iaco. E as obras de pavimentação da Comunidade Resex Cazumbá devem chegar a R$ 1 milhão de recursos.

Abastecimento

Em meio a uma das maiores secas, o Estado também tem trabalhado para garantir o abastecimento da cidade. O Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre), em Sena Madureira, tem empreendido ações para contornar a crise hídrica e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar a qualidade da distribuição no município, principalmente em bairros da parte alta.

O Jardim Primavera é uma das localidades onde os requisitos de disponibilidade e pressão adequada têm melhorado significativamente, em consequência da intervenção feita na rede de distribuição do bairro, no cruzamento das ruas Cunha Vasconcelos e Monsenhor Távora.

A medida, feita no início de julho, interligou duas rotas de distribuição com tubulação de 150 mm, proporcionando maior vazão. Assim, 435 famílias que anteriormente recebiam água com pouca força em suas residências, agora contam com pressão ideal na rede.

Adjerbisson Mendonça, gerente do Saneacre em Sena Madureira, conta que, posteriormente a essa intervenção, a autarquia promove a conscientização dos moradores sobre o uso racional da água. “Estamos buscando melhorar todos os dias o serviço, porém também identificamos que o desperdício aqui em Sena Madureira é muito alto, e a população deve fazer a sua parte. Estamos notificando usuários que desperdiçam água em suas casas, conscientizando os moradores que não possuem torneiras-boias nas caixas d’água a aderirem e evitar deixar a água derramando”, explicou.

Saúde

O neurodesenvolvimento infantil também tem sido a prioridade desta gestão, uma vez que é crucial para a saúde física, mental, cognitiva e adaptativa, permitindo que uma criança reaja adequadamente em situações sociais, pedagógicas e afetivas.

Para garantir um acompanhamento de qualidade, a Unidade Básica de Saúde Maria das Dores de Paula sediou, em Sena Madureira, nos dias 14 e 15 de julho, a quarta edição do programa Saúde Itinerante Especializado Multidisciplinar em Neuropediatria de 2024.

Francisca Adriana Silva, moradora da zona rural do município, mãe de Eloá da Silva, de 2 anos, e Liz da Silva, de 4 anos, expressou sua gratidão por programas como esse.

“A Eloá já foi acompanhada pelo itinerante e já tem o laudo por autismo. E a Liz passará pelo retorno, pois estamos na suspeita de autismo. Ela tem um laudo de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), e estão investigando-a para o autismo. Para mim é muito bom o itinerante, pois já tenho um histórico de idas e vindas até Rio Branco. Então, com o programa vindo até Sena é ótimo e eu agradeço muito a todos os profissionais do itinerante por toda a atenção e cuidado conosco”, disse ao ser atendida.

A equipe multidisciplinar, composta por especialistas em neuropediatria, pediatria, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional e serviço social realizou 409 atendimentos, beneficiando 130 crianças. Esses atendimentos incluíram consultas de retorno e de primeira vez, além de serviços de enfermagem, regulação de exames e emissão de carteiras estaduais de pessoas com transtorno do espectro autista (e-CEPTEA).

CNH Social

A cidade sena-madureirense também foi uma das beneficiadas com o programa CNH Social. Em abril deste ano, o governador Gladson Cameli esteve no município para a entrega de 141 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) pelo Programa CNH Social, desenvolvido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). Além disso, 80 capacetes foram distribuídos para os profissionais mototaxistas locais, como parte do Projeto Motociclista Consciente.

“Hoje é um grande dia para Sena Madureira, com a entrega de CNHs pelo Programa CNH Social e dos capacetes, itens cruciais para a mobilidade e segurança dos cidadãos, algo que sempre defendi. Destaco o papel fundamental do Detran, cujo esforço conjunto torna possível grandes obras de infraestrutura, como a ponte do Segundo Distrito. Nosso compromisso é sempre colocar as pessoas em primeiro lugar, promovendo ações que beneficiem a comunidade, como a entrega desses equipamentos aos mototaxistas. O governo vai além de suas funções tradicionais, contribuindo para diversas áreas, como dar a oportunidade da pessoa tirar sua carteira de habilitação para trabalhar e fortalecer seu direito de ir e vir. Estamos determinados a continuar avançando e investindo no desenvolvimento do nosso estado”, destacou o governador em seu discurso durante a sessão.