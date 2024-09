A CAMPANHA para a prefeitura de Rio Branco no horário eleitoral na televisão, não só está comportada, como modorrenta e aguada. Ninguém está pedindo cadeirada, mas programas atrativos e mais ferinos. Falta humor cáustico nas peças publicitárias. Até parece que não existe nada a ser explorado entre os candidatos. Está mais para uma ação entre amigos, do que para uma disputa pela maior prefeitura do estado. Política é contestação, é o exercício do contraditório, é o debate duro, não esses programas bem comportados. Lembram mais os teatrinhos de Jardim de Infância.

ESTÁ NO JOGO

PELA proximidade da eleição, já dá para se dizer que não será fácil tomar o mandato do bom vereador Samir Bestene (PP). Está com uma campanha organizada e bom visual.

DIFERENÇA BÁSICA

A DIFERENÇA básica deste BLOG é que pode externar suas ideias, registrar os fatos sem censura, porque não depende de uma vitória do Marcus Alexandre (MDB) ou do prefeito Tião Bocalom (PL). Ao contrário de alguns torcedores.

NÃO É FÁCIL

QUALQUER outro candidato estaria na lona e não disputando com real chance a prefeitura de Rio Branco. Não é fácil enfrentar as máquinas municipal e estadual a todo vapor, como acontece com o candidato Marcus Alexandre (MDB).

O QUE É A POLÍTICA…..

O CANDIDATO Michel Marques (UB), quando foi prefeito do Bujari, saiu altamente desgastado. Os anos se passaram, e surge agora como favorito nas pesquisas para derrotar o prefeito Padeiro (PDT). O que é a política…

FRACASSO DA TEORIA

O GOVERNO do Lula, que tem uma ministra como a Marina Silva, um ícone do ambientalismo internacional, não estava preparado para enfrentar o desastre ambiental na Amazônia e em outros estados. Fracassaram no combate aos devastadores e nunca se empenharam para se ter penas duras, para quem toca fogo nas florestas. E fracassaram redondamente, para o aplauso da turma que quer devastar. Não se combate o fogo com teorias e discursos. O fracasso foi geral.

NORTE MAIS REAL

AS PESQUISAS da próxima semana, darão um norte mais real sobre cada candidatura a prefeito de Rio Branco, das que serão divulgadas esta semana. É porque vão registrar o fervor dos últimos dias de campanha. Falo de pesquisas sérias, bem entendido! Não nas de compadre para compadre.

GUARDEM PARA AS SURPRESAS

GUARDEM pelo menos duas vagas na Câmara Municipal de Rio Branco, para candidatos que nem são falados na mídia. Toda eleição aparecem os eleitos, dos quais nunca se falava na campanha.

CADA UM NO SEU QUADRADO

OS que comandam as campanhas do Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL), quando abordados sobre as candidaturas, se mostram otimistas quanto a uma vitória para a prefeitura de Rio Branco. A turma do Marcus apostando nos bairros, e a do Bocalom na força da máquina pública.

MULHERES FORA

É UMA PENA que não tenhamos uma mulher disputando a cabeça de chapa para a prefeitura de Rio Branco, num município onde o voto femenino é majoritário. Enquanto as mulheres não entenderem que têm de brigar por espaços no poder, não serão protagonistas.

VELHO LOBO

MESMO com a sua deficiência física, o presidente do MDB, Flaviano Melo, é um dos mais animados nos bandeiraços e caminhadas da campanha do Marcus Alexandre (MDB). A política parece que rejuvenesce o Velho Lobo.

ELEIÇÃO DE PAPA

A CAMPANHA no horário eleitoral na televisão em Rio Branco, está muito comportada. Parece eleição de Papa.

NADA A TEMER

O PREFEITO Mazinho Serafim ligou ontem para dizer não temer a fiscalização da CGU – que considera normal – e que já entregou todos os documentos relativos às emendas Pix.

PELO MENOS, SE DESCONHECE

HÁ campanhas milionárias nas ruas da capital, que superam em centenas de vezes o teto estabelecido pela justiça eleitoral. Não vi até o momento algum flagrante por abuso do poder econômico ser divulgado. Eu, pelo menos, desconheço. É só uma observação pessoal.

O QUE ELEGE É A ESTRUTURA

O DEPUTADO federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) foi eleito porque tinha estrutura financeira para bancar uma campanha em todos os municípios, não por causa do Bolsonaro. Bote um liso bradando ser bolsonarista, para ver se consegue se eleger a cargo político, no Acre……

SEM IDEOLOGIA BARATA

O EX-DEPUTADO Jamyl Asfury é um político de direita, um bolsonarista, mas votar nele para vereador, é um voto de qualidade, pela competência comprovada no Legislativo. A política não deve ser centrada sobre a ideologia de um candidato, mas por sua competência ou não.

ME DIVIRTO

CONFESSO que, a turma que acha ser a terra plana, me diverte muito, ao ver “comunistas” em cada esquina, prontos para deflagrar uma revolução e tomar o País. Que são engraçados, são! Cada um cria a sua ficção.

SÓ SE VENDER

A ÚNICA dedução da visita feita ontem pelo prefeito Tião Bocalom ao governador Gladson, é que foi pedir mais apoio à sua campanha. Mais escancarado, só se o Cameli vender o Palácio Rio Branco e jogar na campanha. O governo está de cabeça.

PAPAGAIO CORTADO

CABEÇA BRANCA DO MDB – “Senador Petecão, não vejo no PSD um maior empenho na campanha”.

SENADOR PETECÃO (PSD)- “Claro que você não vê, não foi a nenhum bandeiraço ou às caminhadas do Marcus Alexandre nos bairros”.

E, nada mais disse ou foi perguntado.

NADA MAIS TOSCO

NADA mais tosco do que se se dizer que, votará neste ou naquele candidato, por ter idéias de extrema direita ou de extrema esquerda. O voto deve ser dado ao candidato que possa dar respostas aos problemas de uma comunidade. O resto, é radicalismo e filosofia de beira de boteco.

PLENO ORGASMO

NUNCA o Acre viu tanta poluição das queimadas, como neste ano, para o orgasmo dos que defendem a devastação da Amazônia. Para essa turma, a Amazônia seria lajotada.

GABRIELA CÂMARA

PELO volume e visual da sua campanha não é ousado se prever de que a candidata a vereadora Gabriela Câmara (PP), deve ser uma das puxadoras de votos da chapa do PP.

PESQUISAS E PESQUISAS

NA BICA para ser divulgada a pesquisa articulada pelo empresário cabo-eleitoral e um parlamentar federal extremista. Em seguida deve vir a com ligações com o governo.

FRASE MARCANTE

“Obstáculos são aquelas coisas medonhas que você vê quando tira os olhos do seu objetivo”. Moahmed Hussein.