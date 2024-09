Apenas 7 municípios concentram mais de 70% dos incêndios no Acre em 2024

O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), reforça seu compromisso com a transparência no combate aos incêndios florestais que atingem o estado. Semanalmente, é publicado um informativo, que apresenta dados detalhados sobre os focos de calor e as ações de combate às queimadas, de janeiro à presente semana.

O acesso às informações públicas é garantido e pode ser conferido diretamente no site oficial da corporação, por meio do link: https://cbmac.ac.gov.br

No informativo, uma nota explicativa afirma que entre janeiro e setembro de 2024, o estado registrou um aumento de 50% no número de focos de calor detectados pelo satélite Aqua, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que apontam que sete municípios concentram 75,7% dos 5.981 focos registrados: Feijó (24,7%), Tarauacá (15,7%), Cruzeiro do Sul (10,2%), Rio Branco (7,3%), Manoel Urbano (7,0%), Sena Madureira (6,7%) e Marechal Thaumaturgo (4,1%).

O CBMAC atua em todas as regionais do estado com o apoio de 115 bombeiros militares dedicados exclusivamente à Operação Fogo Controlado. Além disso, 55 militares do serviço ordinário estão distribuídos em nove batalhões, somando esforços nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais e urbanos.

Em setembro, o Acre já registrou 3.244 focos de calor em todo o estado, com 1.353 ocorrências atendidas, envolvendo incêndios florestais e urbanos. Na capital, Rio Branco, os bairros com maior incidência de ocorrências são Vila Acre (185), Belo Jardim (174), Calafate (132), Floresta Sul (70) e Cidade do Povo (66).

A nota também alerta para o risco elevado de incêndios em boa parte da regional do Purus, além das regionais do Alto e Baixo Acre. Essas informações reforçam a importância de um monitoramento contínuo e de ações preventivas para mitigar os impactos dos incêndios florestais.

Com essa iniciativa de transparência, o governo estadual, por intermédio do CBMAC, não apenas intensifica suas ações de combate ao fogo, como também garante que a população tenha acesso direto às informações sobre o andamento das operações e o risco de novas queimadas. Todos os dados podem ser acompanhados no site oficial da corporação, permitindo à sociedade uma visão clara e precisa da situação no estado.