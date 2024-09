VÍDEO: Noiva dá primeiro beijo da vida no altar e divide opiniões na web

A influenciadora cristã Vitoria Martinello Pizzollo deu o que falar nas redes sociais após realizar um dos grandes sonhos da sua vida: se casar. No entanto, a jovem de 20 anos dividiu opiniões nas redes sociais após revelar que o seu beijo no altar foi o primeiro de toda a sua vida.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Vitoria apareceu ao lado do seu agora esposo em uma bela cerimônia. Na hora do beijo, é possível ver o nervosismo da mulher, que depois admite que esse foi o seu primeiro. “Tenho 20 anos e entreguei meu primeiro beijo no altar para o amor da minha vida”, informou.

“Como valeu a pena! Eu te amo até a eternidade”, declarou através na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas debateram a escolha da Vitoria. “Ela tímida kkkk coisa mais linda”, “Ser diferente é um presente”, “Dorama fica no chinelo! Foi emocionante”, “Mas será que ela vai saber fazer na hora do vamos ver?” e “Investimento de alto risco”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS