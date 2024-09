Vídeo: idoso leva rasteira e é agredido durante tentativa de assalto

Um motorista de aplicativo idoso foi agredido com socos e chutes no último domingo (22/9), ao sofrer um assalto no bairro Vila Margarida, em São Vicente, litoral sul de São Paulo.

Segundo a TV Tribuna, a vítima mora na capital paulista e teria aceitado uma corrida solicitada pelos dois suspeitos com destino ao litoral. O assalto foi anunciado quando chegaram no destino.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os assaltantes, um deles armado, arrancam o idoso de dentro do carro e começam o atingir com socos e chutes.

Veja:

Durante as agressões, o suspeito sem camisa e portador de uma arma dá uma rasteira no motorista que cai no chão. Ainda de acordo com a emissora, o agressor armado também teria tentado atirar contra a vítima, mas a arma falhou.

As agressões continuaram até o momento em que moradores do local se aproximam e ajudam o idoso.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil não localizou boletim de ocorrência referente ao caso, mas, após terem acesso às imagens do ocorrido, as autoridades policiais estão procurando os suspeitos.