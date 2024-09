Vídeo: caminhão cheio de terra perde o controle e atinge 3 casas; confira o vídeo

Um caminhão carregado com três toneladas de terra atingiu três casas na tarde desta terça-feira (24/9) após o motorista perder o controle do veículo ao tentar subir uma rua do Bairro do Imirim, na zona norte de São Paulo.

Câmeras de segurança registraram o caminhão subindo a ladeira e depois descendo de ré, repentinamente, por volta das 12h40.

Veja:

Após colidir com os muros das casas, o caminhão tomba e bloqueia a passagem da via.

Segundo apuração da TV Bandeirantes, a Defesa Civil da capital paulista foi acionada e algumas casas devem ser interditadas.

O motorista sofreu ferimentos leves. Para além dele não houve feridos.