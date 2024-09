Valor da produção da pecuária e aquicultura chega a R$ 156 milhões em 2023 no Acre

Em 2023 o rebanho total do Acre atingiu 8.018.079 cabeças, e representou crescimento de 4,9%. Os Rebanhos Bovino e Galináceo representam mais de 95%. Além destes, temos Suínos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Bubalinos, segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2023, divulgada pelo IBGE, apresenta os resultados do efetivo de rebanhos, produção de origem animal e aquicultura em nível municipal. Para o efetivo de rebanho, a estimativa refere-se à do levantamento 31/12/2023. Para A produção de origem Animal e aquicultura, a estimativa de produção refere-se ao ano de referência, janeiro a dezembro de 2023. A periodicidade da pesquisa é anual. Sua abrangência geográfica é nacional, com resultados divulgados para Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões e Municípios.

Os 5 principais municípios com rebanho bovinos são: Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Porto Acre e Brasiléia, sendo que 53% do Rebanho se concentra no Baixo Acre.

Os 5 principais municípios com rebanho Galináceos são: Senador Guiomard, Brasiléia, Rio Branco, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, sendo que 38% do Rebanho está no Baixo Acre e 28% no Alto Acre.

Produção de Origem Animal

Em 2023 a produção de origem animal gerou R$ 121 milhões, crescimento de 14,5%, sendo que os principais responsáveis foram o Leite (R$63 milhões) e Ovos de galinha (R$ 57,3 milhões), respondendo por 99,4% do Valor de Produção.

Os 5 principais municípios com produção de leite são: Acrelândia,Plácido de Castro, Senador Guiomard, Epitaciolândia e Tarauacá. 54% da produção está no Baixo Acre.

Quanto a Produção de Ovos de Galinha, Senador Guiomard responde por 69% (R$5,2 milhões), e Cruzeiro do Sul (798 mil), 10%.

