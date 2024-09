Treta! Fãs de Deolane saem no tapa na frente do presídio; assista

Após a confirmação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) sobre a decisão de soltura de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, a movimentação em frente às penitenciárias de Buíque e Recife aumentou consideravelmente. Fãs da influenciadora saíram no tapa na frente do presídio onde a mãe da influenciadora segue presa. As informações são do portal Leo Dias.

Deolane Bezerra saiuda prisão no início da tarde desta terça-feira (23) e embora a soltura oficial dos envolvidos na Operação Integration ainda não tenha ocorrido, a expectativa já gerou tumulto. Segundo informações, um jovem que estava na Colônia Penal Feminina de Buíque foi agredido ao chegar na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, onde Solange Bezerra está presa.

No local, uma multidão avançou contra o rapaz, e no meio de empurrões e tapas, ele foi confrontado com gritos de “sai daqui” e “vai-te embora”. Em um vídeo gravado por uma influenciadora presente, ela exigiu que o jovem repetisse o que havia dito a ela anteriormente. A confusão piorou quando uma mulher deu um tapa no rosto dele. Cercado novamente, o rapaz tentou sair da situação, mas foi barrado por outros fãs agitados.

Fonte: BNEWS