SAIU! TCE do Acre divulga resultado do concurso público; tire suas dúvidas

A banca organizadora do concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) , o CEBRASPE, divulgou, nesta terça-feira, 24, o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva, exceto para os cargos de Auditor de Controle Externo. A consulta também pode ser feita no Diário Oficial do Estado (DOE).

Confira aqui o resultado

As provas foram realizadas no dia 1º de setembro, com candidatos concorrendo a 38 vagas para cargos de nível médio e superior em diversas áreas de atuação.

O resultado foi publicado na seguinte ordem: cargo/área, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final na prova objetiva de conhecimentos básicos (P1), nota final na prova de conhecimentos específicos (P2), nota final das provas objetivas (NFPO) e nota provisória na prova discursiva (P3).

Os candidatos poderão acessar a imagem da prova discursiva, bem como os espelhos de avaliação, e interpor recurso contra o resultado provisório da prova discursiva entre as 10h do dia 25 de setembro de 2024 e as 18h do dia 26 de setembro de 2024, no horário oficial de Brasília, através do site: www.cebraspe.org.br/concursos/tce_ac_24.