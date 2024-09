Por que a dermatite piora no calor? Como proteger a pele em dias quentes

A dermatite, uma condição que causa inflamação e irritação na pele, tende a piorar durante o verão, ou em dias muito quentes e principalmente seguidos, devido a vários fatores ambientais e comportamentais.

Aumento da temperatura – e suor: as temperaturas mais altas fazem com que o corpo transpire mais. Para quem tem dermatite, o suor excessivo pode ser um gatilho, pois a pele sensível não lida bem com a umidade. Isso pode resultar em coceiras, vermelhidão e irritação.

Cloro e sal: a frequência de idas à piscina e ao mar aumenta nos dias quentes. O cloro das piscinas e o sal da água do mar podem ressecar a pele, que já é naturalmente mais seca em quem tem dermatite. Esse ressecamento agrava a condição, levando a mais inflamações e descamações.

Roupas e produtos pessoais: no calor, roupas abafadas, principalmente de tecidos sintéticos e a aplicação de desodorantes e perfumes com cheiro forte também podem causar reações alérgicas e aumentar a sensibilidade da pele.

Exposição ao sol: embora a exposição moderada ao sol seja benéfica, os raios UV podem aumentar a inflamação da pele em pessoas com dermatite. Além disso, o uso de protetores solares, que é essencial, pode ser problemático se os produtos contiverem ingredientes que irritam a pele.

Mudanças de temperatura: variações bruscas de temperatura, como entrar em ambientes com ar-condicionado após estar no calor, podem ressecar a pele e desencadear crises de dermatite.

Para reduzir efeitos e aproveitar o calor

É importante adotar algumas medidas preventivas:

Hidratação: manter a ingestão de cerca de 2 litros de água ao dia e a pele sempre hidratada com produtos adequados;

Banhos: evitar os muito quentes e prolongados, preferindo água morna e banhos rápidos;

Proteção solar: usar protetores solares específicos para peles sensíveis;

Roupas: optar por peças leves e de tecidos naturais que permitam a pele respirar;

Atenção a produtos: como hidratantes, perfumes e maquiagens. E alerta especial às tatuagens de henna, comuns no verão.

Há risco de determinados componentes dos produtos causarem dermatites de contato.

Por isso, a recomendação é buscar opções dermatologicamente testadas e com selo da Anvisa.

O armazenamento também merece cuidado: guarde os itens em espaços protegidos da luz e do calor. Também evite compartilhar os produtos com outras pessoas e lave as mãos ao se expor a substâncias que já causaram alergia antes.

Os principais sinais de dermatite são: sintomas cutâneos como vermelhidão, descamação, bolhas, coceira intensa e sensação de queimadura.