VÍDEO: Policial Militar impede assalto em faculdade brasileira; saiba detalhes

Um policial militar da reserva evitou o que poderia ser um grande assalto em uma faculdade brasileira. O caso aconteceu quando dois homens em duas motos seguiram uma SUV preta para dentro de um estacionamento. No local, os suspeitos saltaram do veículo e um deles foi até o veículo anunciar o assalto.

Momentos depois, o suspeito volta correndo de um homem, que não teve o nome identificado, que disparava tiros contra o assaltante. Toda a situação foi registrada por uma câmera de segurança do estacionamento da unidade de ensino.





ENTENDA

Este caso aconteceu no subsolo do estacionamento da Faculdade Belas Artes, na Vila Mariana, localizada na Zona Sul de São Paulo. Toda a situação ocorreu na manhã da última quinta-feira (19) e ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) foi acionada para a ocorrência, mas, até o momento, ninguém foi preso. Já nas redes sociais, alguns alunos da unidade de ensino relataram terem ouvido os disparos quando iam para a faculdade.

NOTA DA UNIDADE DE ENSINO

Por meio de uma nota, o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo falou sobre o caso. De acordo com o documento emitido pela faculdade, a unidade está ajudando nas apurações sobre o caso.

A instituição está colaborando ativamente com as autoridades competentes para esclarecer os detalhes do ocorrido”, diz a nota.

Fonte: BNEWS