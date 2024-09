Vídeo: fio solto corta pescoço e derruba mulher de garupa de moto; Imagens fortes

Uma mulher de 37 anos ficou ferida após ter o pescoço cortado por um cabo solto, em uma via pública, na quadra 703 do Cruzeiro Novo. O acidente aconteceu na última sexta-feira (20/9).

Imagens do circuito de câmeras de um prédio da região registraram o momento em que a mulher, que está na garupa de uma moto, cai após o fio, que estava pendurado, atingir seu pescoço.

Veja:

A vítima, que preferiu não se identificar, é moradora do Cruzeiro e estava indo ao mercado com o marido quando sofreu o corte no pescoço. O homem não foi atingido pelo fio.

“Nós não percebemos o fio solto na rua. Quando meu marido cruzou a esquina, senti um impacto no peito que subiu imediatamente pro pescoço. A moto andou mais um pouquinho e eu perdi o equilíbrio e caí da moto. Fiquei em estado de choque, foi bem traumático para mim”, relembra ela.

A mulher foi levada ao Hospital das Forças Armadas (HFA) e passa bem. Ela teve um ferimento o pescoço por causa do fio, sofreu queimadura em um dos braços, no momento em que caiu da moto, e um hematoma no ombro.

A suspeita é de que um caminhão que passou pela via momentos antes do acidente tenha derrubado o fio. “Pelas imagens da câmera de segurança, dá pra ver que esse caminhão pode ter esticado o fio e deixado ele balançando. Tanto que o marido dela, que passa antes pelo fio, não é atingido”, comentou

A vítima registrou um boletim de ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho). A polícia trabalha para tentar identificar o motorista do caminhão e também as causas para o fio ter cedido.

“A gente não tem como saber o que, de fato, aconteceu para aquele fio estar solto. Mas nesta segunda-feira (23/9) o fio ainda estava solto no chão, uma moradora do local apenas cortou o fio para evitar que outras pessoas se acidentassem como eu”, diz a mulher.