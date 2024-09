VÍDEO: Dois homens morrem após perseguição com helicóptero policial a carro roubado; assista

Dois homens morreram após uma perseguição policial no último domingo (22), na GO-020, em Goiânia. A operação contou com o apoio do helicóptero do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer). De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos, que estavam em um carro roubado, chegaram a trocar tiros contra a corporação.

No vídeo feito por um dos tripulantes da aeronave, é possível ver o momento em que um militar atira contra o carro, em sinal de advertência ao veículo que seguia sentido Bela Vista à Goiânia.

Segundo a corporação, os ocupantes do automóvel desceram do carro atirando contra os policiais após serem abordados por uma outra equipe, que estava em uma viatura na estrada. Eles ainda ameaçaram uma fuga a pé pela mata.

Após o confronto, os suspeitos baleados foram socorridos pelos Policiais Militares, porém acabaram morendo antes de chegarem ao hospital. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo. O veículo que eles utilizavam havia sido roubado em Goianira, além de estar com placas falsas, de acordo com o Graer.

A identidade dos mortos não foi revelada pela PM, que afirmou que um deles possuía antecedentes criminais.





Fonte: BNEWS