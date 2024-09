VÍDEO: Candidata a prefeita, Tabata Amaral discute com eleitor em evento de campanha; assista

Cena ocorreu nesta segunda-feira (23) no bairro da Liberdade, na capital paulista | Bnews - Divulgação Cleia Viana/Câmara dos Deputados

A candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), discutiu com uma pessoa durante uma caminhada política. O episódio ocorreu nesta segunda-feira (23), no bairro da Liberdade, por causa do voto da deputada a favor da reforma da previdência em 2019.

Durante o evento, um eleitor começou a falar sobre a reforma da previdência e foi rebatido pela postulante. Em resposta ao homem, Tabara afirmou não ser uma pessoa que “muda todas as posições por conta de uma eleição”.

“São Paulo quer uma pessoa honesta, preparada, e não [alguém] que muda todas as suas posições por conta de uma eleição. Isso vocês não vão ter”, disse Tabata.

“Eu votei mesmo e não me arrependo porque era o certo a se fazer. Não votei contra o trabalhador, minha consciência está tranquila. E sabe o que é melhor? Eu fui a única deputada que aumentou de votação especialmente na periferia porque o povo sabe da minha luta”, acrescentou Tabata após o homem alegar que a reforma prejudicou o trabalhador.

O voto dado por Tabata Amaral na reforma da previdência ocorreu em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Na época, a deputado era filiada ao PDT, mas seguiu na contramão da indicação do partido, o que culminou para a sua saída da sigla.





