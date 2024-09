Todos os detalhes do maior concurso público da história da Educação do Acre

Saiu um grande concurso no estado do Acre! A Secretaria Estadual da Educação, Cultura e Esportes (SEE AC) promove uma nova seleção de servidores com 3.000 vagas em 17 cargos. As oportunidades são para candidatos de níveis de formação de ensino médio e superior em licenciatura em funções de Apoio Administrativo e Professor.

Abertura inscrições

26/09/2024

Encerra inscrições

28/10/2024

Data da prova

24/11/2024

Salários até

R$ 3.850,21

Total de vagas

3.000

Gabaritos em

24/11/2024

O concurso será executado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo que inscreve até o dia 28 de outubro. Já as provas estão marcadas para o mês de novembro, dia 24.

Cargos e Vagas SEE Acre

As 3.000 vagas abertas são para ingresso nas carreiras de:

Nível médio

Apoio administrativo Educacional (500)

Nível superior

Professor de Arte (111)

Professor de Biologia (256)

Professor de Educação Física (108)

Professor de Língua Espanhola (126)

Professor de Filosofia (83)

Professor de Física (152)

Professor de Geografia (178)

Professor de História (178)

Professor de Língua inglesa (128)

Professor de Língua Portuguesa (174)

Professor de Matemática (308)

Professor de Química (138)

Professor de Sociologia (60)

Professor de Braile (5)

Professor de Educação Especial (485)

Professor de Libras (10)

O salário inicial será de R$ 1.941,51 para o cargo de Apoio administrativo Educacional e de R$ 3.850,21 para os cargos de Professor. Os rendimentos serão acrescidos de auxílio-alimentação no valor de R$ 420,00, por regime de trabalho de 30 horas na semana.

As inscrições do concurso da Secretaria de Educação do Acre devem ser realizadas das 15h do dia 26 de setembro até as 21h59min do dia 28 de outubro de 2024, exclusivamente pelo site do Instituto Nosso Rumo – www.nossorumo.org.br.

Será cobrada taxa de inscrição nos valores de R$ 69,79 para nível médio e R$ 88,98 para nível superior.

Isenção de taxa – poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa os candidatos inscritos no Cadastro Único, convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral, que tenham prestado serviço eleitoral e doadores regulares de sangue e de medula óssea. O prazo para solicitar a isenção vai até as 21h59min do dia 27 de setembro.

Etapas do Concurso SEE AC

O concurso público avaliará os candidatos em quatro etapas, sendo:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de nível superior;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório para os cargos de nível superior;

Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos de nível superior.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 24 de novembro nos municípios de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri, em horário e locais divulgados a partir das 13h do dia 18 de novembro.

Veja a composição das provas objetivas

Nível médio

10 questões de Língua Portuguesa;

10 questões de Matemática;

08 questões de Noções de Informática;

04 questões de História do Acre;

04 questões de Geografia do Acre;

14 questões de Conhecimentos Específicos.

Nível superior

06 questões de Língua Portuguesa;

06 questões de Matemática;

04 questões de História do Acre;

04 questões de Geografia do Acre;

08 questões de Legislação Educacional;

08 questões de Conhecimentos Pedagógicos;

14 questões de Conhecimentos Específicos

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no endereço eletrônico citado, a partir das 19h do dia 24 de novembro.

O concurso terá validade de dois anos a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

