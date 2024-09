Talento Universitário abre inscrição para prêmio de R$ 5 mil

s inscrições para a 4ª edição do Prêmio CAPES Talento Universitário já estão abertas e podem ser feitas até o dia 1º de novembro. O edital com todos os detalhes da premiação foi publicado no Diário Oficial da União da última terça-feira, 17 de setembro. Serão oferecidos R$ 5 mil em prêmio para cada um dos mil primeiros colocados, sendo 50 deles para pessoas com deficiência.

Podem participar estudantes que fizeram o Exame Nacional o Ensino Médio (Enem) em 2023 e ingressaram no ensino superior em 2024. É preciso estar matriculado em curso de graduação, presencial ou a distância, de qualquer área do conhecimento de instituições públicas, privadas ou militares. O candidato não pode estar em débito com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ou com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

As inscrições, no limite de 24 mil vagas para os primeiros candidatos inscritos, são realizadas pelo site do prêmio. A prova será aplicada no dia 1º de dezembro deste ano, em 61 cidades. A publicação da relação dos vencedores ocorrerá em 31 de janeiro de 2025.

Com 80 questões de conhecimentos gerais de múltipla escolha, o exame será realizado por computadores, em locais a serem definidos pela CAPES. A prova terá duração de quatro horas, com início às 14h30 pelo horário de Brasília.

O objetivo do Prêmio Talento Universitário é reconhecer o desempenho dos estudantes que demonstrarem grau destacado de desenvolvimento de competências cognitivas. Também tem a finalidade de subsidiar estudos e pesquisas quantitativas e qualitativas, além de incentivar a formação de alunos que tenham se matriculado no ensino superior no ano de 2024.

Serviço:

– Inscrições: até 1° de novembro de 2024

– Site: talentouniversitário.capes.gov.br

– Vagas: 24 mil

– Prova: 1º de dezembro de 2024

– Premiação: R$ 5 mil aos mil concorrentes que alcançarem as maiores notas na prova

– Resultado: 31 de janeiro de 2025

