Produtos acreanos foram destaque durante Expo Amazônica, no Peru

Produtos acreanos tipo exportação foram destaque durante a Expo Amazônica Madre de Dios, que se encerrou no domingo, 22, em Puerto Maldonado, no Peru. Mais de 450 expositores participaram do evento, que reúne produtos regionais de diversos setores. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Agência de Negócios do Acre (Anac), promoveu o setor produtivo durante a programação.

“O estande acreano contou com a parceria da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, aumentando a oferta de produtos expostos com novidades do campo e do artesanato”, observou o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

Empresários acreanos participaram de rodadas de negócios promovidas pela Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo, com propostas e compradores internacionais especializados. “Destacamos os produtos de nossa indústria de alimentos, empresas de energia solar, de calçados e outras indústrias, artesanato, turismo e outros tipos de negócios”, acrescentou Mesquita.

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Luiz Gonzaga, prestigiou a exposição dos produtos acreanos.

“O momento é importante para fortalecermos o objetivo de comércio bilateral mais forte. Unidos, Acre e Peru podem apresentar um portfólio muito rico em produtos que podem, através da exportação e importação, gerar renda e emprego, fortalecendo as economias”, destacou.