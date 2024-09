Primavera dos Museus começa nesta segunda (23). Confira a programação no Acre

A 18ª edição da Primavera dos Museus começa nesta segunda-feira (23/9) e segue até 29 de setembro. O público pode conferir as mais de 2.334 atividades entre exposições, palestras, visitas guiadas e oficinas que ocorrerão nas instituições cadastradas, espalhadas por diversas cidades brasileiras. As atividades são voltadas para o tema Museus, acessibilidade e inclusão.

Este ano, a grande novidade é a plataforma Visite Museus, que reúne em um só lugar a programação de todas as 930 instituições participantes. A programação do evento já está disponível para consulta na plataforma. A plataforma foi projetada para ser interativa e acessível, facilitando o planejamento e a participação nas atividades do evento.

O evento é promovido anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC). Com o tema Museus, acessibilidade e inclusão, a 18ª Primavera dos Museus busca ampliar o debate sobre a democratização dos espaços museológicos, promovendo a reflexão sobre como os museus podem se tornar mais acessíveis a diferentes públicos, tanto em termos físicos quanto sociais e culturais.

Programação no Acre aqui

Interessados podem tirar dúvidas e ter mais informações via Whatsapp, pelo número (61) 98265-1140.