‘Mansão, jatinho e carros de luxo’: confira o patrimônio de Gusttavo Lima, avaliado em R$ 1 bilhão

O cantor Gusttavo Lima teve prisão decretada na tarde desta segunda-feira (23), após ser alvo da Operação Integration, que também prendeu a influenciadora Deolane Bezerra por suspeita de lavagem de dinheiro. Nos últimos anos, o sertanejo tem chamado a atenção na mídia devido ao estilo de vida luxuoso que levava e que fazia questão de ostentar nas redes sociais.

Proprietário de duas grandes fazendas no Mato Grosso e outra em Minas Gerais, ambas com uma enorme criação de gado, o cantor coleciona carros importados. Gusttavo também é dono de uma mansão com arquitetura inspirada na Casa Branca, possui um jatinho particular, e tem até um iate comprado do também cantor Roberto Carlos, que tinha sido posto à venda por R$ 25 milhões.

Ao todo, Gusttavo Lima possui um patrimônio avaliado em aproximadamente cerca de R$ 1 bilhão. Além da carreira musical, o cantor tem entrado de cabeça no mundo dos negócios e na veia empresarial.

Mansão

Local onde foi gravado o DVD do artista, a mansão do cantor possui um pé-direito de cerca de 7 metro e conta com arquitetura com diversos pilares e referências gregas. Ao todo, são quase 3 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em salas, varandas, escritório, suítes com closet, cozinha íntima, sala de estar rebaixada, varanda gourmet e home kids.

A residência do cantor ainda possui academia, sauna, quadra, vestiários, quarto para prova de roupas, salão, estúdio fotográfico, lago, fogueira, parquinho, heliponto, piscina de mais de 200 metros quadrados, prainha e um bar. O imóvel está avaliado em cerca de R$ 30 milhões.

Carros de luxo

Apaixonado por carros, Gusttavo possui atualmente em sua garagem um Rolls-Royce Cullinan, avaliado em R$ 7 milhões; uma Lamborghini Urus amarela (R$ 3,7 milhões); a Ferrari 458 Spider (R$ 1,5 milhão); a Ferrari FF (R$ 3,3 milhões); a Mercedes-AMG GT 63S (R$ 2,4 milhões); a Lamborghini Aventador (R$ 4,8 milhões); o Cadillac Escalade, que chegou ao mercado norte-americano em 2016 pelo preço inicial de US$ 90 mil; o Lincoln Continental Mark V 1978 e um Chevrolet C-10 1972.

Jatinho

Para fazer shows, Gusttavo utiliza a mais recente aquisição: um jato Bombardier, avaliado em mais de R$ 250 milhões, comprado pelo músico no ano passado. A aeronave tem capacidade para 16 passageiros e autonomia de 15 horas.

Iate

Se apenas os veículos de terra e ar não bastassem, o cantor sertanejo também se locomove nas águas. Em seus momentos de lazer, Gusttavo Lima adquiriu um iate, avaliado em R$ 25 milhões, para curtir com a família.

O veículo possui cerca de 35 metros de comprimento, com capacidade para abrigar 12 passageiros, cinco cabines e cinco banheiros. Recentemente, ele fez uma reforma na embarcação, um Motor Yacht Falcon 11, que conta com “garagem” para dois jet-skis, piscinas e toda a comodidade de uma casa, como sala de jantar e estar.

