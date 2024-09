Faeac abre seleção para contratar novos profissionais no Acre; acesse edital pelo QR Code

A Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) está com seleção simplificada aberta para novos profissionais.

As vagas são para as áreas de: analista de mercado, contador, área animal, área vegetal, e advogado. Os candidatos terão jornada de trabalho presencial (Rio Branco) de 40 horas semanais (regime CLT), além de benefícios como vale-alimentação e auxílio saúde.

O cadastro dos currículos e da gravação de vídeo apresentação devem ser feitos através do link no site https://faeac.org.br/site/processos-seletivos/ até o dia 24 de setembro.

Para mais informações, baixe o edital completo!