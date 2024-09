A hora do café no bule: Crica analisa a reta final da campanha eleitoral em Rio Branco

Domingo, 07 de outubro de 2018, dia de votação em primeiro turno das eleições no Brasil. O brasileiro escolherá candidatos para os cargos de deputado federal, deputado estadual (distrital), senador (duas vagas), governador e presidente. É preciso levar um documento oficial de identificação com foto. Pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, certificado de reservista, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por Lei. Levar o título de eleitor é recomendável, mas não obrigatório (mesmo quem perdeu o título pode votar). Zona eleitoral 15, Centro de Ensino Fundamental 15 - Taguatinga/DF. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

CHEGAMOS na reta final da eleição para a prefeitura de Rio Branco. É a hora de se saber qual é o candidato que tem café no bule. Nas duas semanas que antecedem a votação, costumam acontecer fatos fora da curva que podem mudar a inclinação por uma candidatura. Por isso, é ficar de olho. Virão pesquisas de opinião pública de comadre para compadre; também, teremos pesquisas sérias. Mas ninguém sabe como votarão os eleitores que moram na periferia da periferia, onde o poder público não chega. Estes votos são decisivos. Há também o voto do eleitor calado, que por temor não se manifesta nas pesquisas. É outra incógnita. Que vença a democracia. A roleta com os nomes do Marcus Alexandre (MDB), do Tião Bocalom (PL), do Emerson Jarude (NOVO) e do Jenilson Leite (PSB), começou a girar: façam os seus jogos, senhores eleitores de Rio Branco.

CIRANDA\CIRANDINHA…

DEI UMA OLHADA ontem numa foto de uma passeata do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), e vi dançando a ciranda\cirandinha\vamos todos cirandar, o senador Márcio Bittar (UB) e outros políticos da extrema direita com a comunista e ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB). Claro, que o prefeito Zequinha está certo; só não estão os que dizem uma coisa, mas fazem outra na prática, nesta farsa de esquerda contra a direita.

NUNCA DECIDIU

OS VOTOS dos cargos de confiança dos poderes municipal e estadual, ajudam mas não decidem uma eleição. Ninguém pode contar como apoio, algo que já tem. Os grotões é que vão decidir a disputa da PMRB.

BEM DIFERENTE

OS DEBATES da TV-GAZETA e da TV-ACRE, que acontecerão na reta de chegada da eleição para a PMRB terão um tom mais duro, sem salamaleques entre os candidatos. Não terá cadeirada, mas pelo que se sabe, ninguém será poupado até em assuntos considerados delicados. É que, a última oportunidade para os candidatos serem desnudados nos seus pontos fracos, será nos dois debate. Depois vira a votação.

COMPLICAÇÃO COM A CGU

COM essa investida da CGU para fiscalizar o uso de emendas PIX, vai dar problema sérios para prefeitos e parlamentares que destinaram as emendas. Sem falar que estão na mira do ministro do STF, Flávio Dino.

ORDEM PALACIANA

O BLOG teve informação que foi dada uma ordem palaciana para que a estrutura do governo em Sena Madureira, seja destinada ao apoio à candidatura do Gerlen Diniz (PP).

CAMPANHA MUITO FORTE

NÃO TENHO temor de dizer ser a candidatura a vereador do Joabe Lira, a mais forte dentro da chapa do União Brasil. A sua campanha se consolidou.

APOIO ABERTO

QUEM está em apoio aberto à candidatura da Degmar Kinpara (PSDB) para vereadora da capital, é a secretária de Comunicação, jornalista Nayara.

ELEIÇÃO EQUILIBRADA

A ELEIÇÃO para a prefeitura de Rio Branco está equilibrada e tendo como protagonistas na polarização Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL), é devido a ambos sempre terem sido bem votados em campanhas passadas, mesmo quando perderam eleições.

POR ISSO, NÃO ARRISCO

NUNCA me arrisco em dizer quem vai ganhar uma eleição para governador ou para prefeito, porque já vivi inúmeros exemplos de candidatos que tinham a eleição dada como certa e foram derrotados. As urnas costumam apresentar surpresas desagradáveis.

ESTÃO ESQUECENDO

ESTOU vendo muitas listas com nomes de candidatos a vereador de Rio Branco. Mas, anotem: o candidato Leôncio Castro é um dos que tem a campanha mais abrangente e forte no PSDB, é bom não lhe menosprezar.

BOCA, O CARA!

A DUPLA Tião Bocalom-Márcio Bittar – os mais duros críticos do governo do Lula no Acre – tem mais prestígio com o Lula que o Jorge Viana e o Sérgio Petecão. Ou não teriam conseguido a liberação de 140 milhões de reais pelo BB para serem jogados na campanha. O Boca, é o cara do Lula! É a dedução simples.

IMPRESSÃO QUE PASSA

PODE ser que seja uma avaliação errada, mas a impressão que passa é que a cúpula petista que mora em Brasília, torce por uma derrota do Marcus Alexandre, ainda raivosa por ele ter deixado o PT. Devem achar que, ele ganhando, viraria o grande protagonista da oposição. Ou não?

OS DE SEMPRE

A DUPLA formada por aquele empresário é aquele político com mandato federal, estão publicando esta semana numa emissora, uma pesquisa para tentar impressionar o eleitorado na reta final para a PMRB. Deve vir com números altos a favor do aliado. Eleição não se decide com pesquisa para chamar de minha.

REVOLTA NA BASE

CHEGA a informação de que a maioria esmagadora de deputados da base do governo, assinou um documento e devem encaminhar (se não é que encaminharam) ao governador, condenando a centralização da máquina da Saúde na candidatura a vereador do sindicalista Aiache e querem a cabeça do secretário de Saúde, Pedro Pascoal. Vai ter guilhotina?

PÚBLICO E NOTÓRIO

NÃO SEI se o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, está perseguindo servidores que não querem votar no Aiache, sei que é seu candidato. Mas vejo o ato como uma ciumada política.

QUE ATIRE A PRIMEIRA PEDRA

ESTOU FALANDO de forma generalizada: nesta questão de secretário estadual usar a máquina de forma pesada a favor de seus candidatos a vereador e do prefeito Bocalom, ninguém pode atirar a primeira pedra contra o outro. Estão todos na mesma cumbuca.

ABRIU A PORTEIRA

É O QUE dá o governador Gladson Cameli fazer vista grossa com a porteira aberta, para a máquina do governo entrar com todo o seu peso na eleição municipal da capital. Uma confusão teria que surgir.

ROLO COMPRESSOR

A RECENTE pesquisa do DELTA sobre a eleição para a prefeitura de Sena Madureira, que coloca o candidato Gerlen Diniz (PP) com 53% contra 34% do candidato Gilberto Lira (PL), é muito grande, pode não decidir a eleição, mas mostrou um forte crescimento do candidato do PP. Gerlen é apoiado pelo governador Gladson Cameli; e Lira, pelo prefeito Mazinho Serafim. Mas o jogo ainda continua nas próximas duas semanas.

MANTENDO DISTÂNCIA

EM CRUZEIRO DO SUL, segundo maior colégio eleitoral do estado, a situação, também, não é favorável ao prefeito Zequinha Lima (PP), nesta reta final da eleição. A candidata Jéssica Sales (MDB) aparece no DELTA com 49% contra 33% do Zequinha, que tem duas semanas para equilibrar a disputa por aquela prefeitura. É uma diferença grande, mas nada que possa ser visto como a eleição decidida. Eleição é eleição.

A CHAPA VAI ESQUENTAR

NESTA reta final do horário eleitoral a chapa deve esquentar nos programas da televisão. Começa hoje. É o que soube. O tom não será mais o da Madre Tereza de Calcutá no programa do Marcus Alexandre (MDB).

DEU ENFRENTAMENTO

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Dr. Nogueira, tomou uma boa medida neste tempo de poluição do ar, na capital. Colocou algumas unidades de saúde atendendo a população em três turnos, dado a grande procura por atendimento médico.

DISPUTA A PONTA

NÃO tenho nenhuma dúvida de que a vereadora Elzinha Mendonça (PP) disputará a cabeça da lista dos que vão ficar entre os mais votados desta eleição. Elzinha foi a única vereadora que não aceitou ser cooptada pelo prefeito Tião Bocalom, e fez um mandato produtivo e independente.

NADA MAIS CORRETO

NADA é mais correto na política do que ter lado, defender aquilo que se acredita, sem temer o poder. A política não acolhe os que tomam posições de acordo com os cargos que recebem, para dizer amém e sim senhor; e nem os que ficam em cima do muro.

FRASE MARCANTE

“Se perderes a crença, nada mais podes perder.” Pubilius Syrus.