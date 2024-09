A campanha do Acre no Setembro Verde para incentivar a doação de órgãos

O Setembro Verde é um mês voltado para conscientização e incentivo à doação de órgãos, e tem como objetivo aumentar a compreensão da população sobre a importância de conversar sobre o tema com os familiares.

Buscando alcançar um público maior com a campanha deste ano, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), lançou nesta segunda-feira, 23, uma programação alusiva ao mês. Entre as principais atividades estão: entrega de panfletos e informativos, aula de alongamento e dança, orientações e ações em pontos estratégicos de Rio Branco.

Um dos destaques da programação será a celebração do Dia Nacional da Doação de Órgãos, na próxima sexta-feira, 27 de setembro. A programação do dia inclui uma motociata e carreata de incentivo à doação de órgãos, com balões, brindes, tenda e carro de som, que inicia às 15h.

O ponto de partida da carreata será na Arena da Floresta, na via Chico Mendes. A chegada está prevista para ocorrer às 16h, em frente ao Serviço de Transplantes da Fundhacre, onde será montado um estande para expor materiais informativos e conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos.

Abertura

Organizada pela Central de Transplantes do Acre e o Serviço de Transplantes da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), a programação do Setembro Verde teve início ainda nesta segunda-feira com um café da manhã especial para os servidores e gestores na sede da central, na capital.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal ressaltou que o sucesso dos serviços de transplantes depende diretamente do empenho de todos os profissionais envolvidos. “Eu tenho que agradecer vocês. Esse trabalho proporciona qualidade de vida para quem está na fila de espera, e nossa missão é fortalecer cada vez mais esse serviço. A Fundhacre é um diamante para a saúde do Acre, com uma enorme capacidade de resposta, e já começamos a colher os frutos desse esforço”, afirmou.

A presidente da Fundhacre, Ana Beatriz Souza, também reforçou a importância do trabalho coletivo. “Enfrentamos desafios, mas não teríamos chegado até aqui sem o controle social, sem ouvirmos quem está diretamente envolvido. Juntos, construímos nosso fluxo de trabalho e identificamos as necessidades. Agora, já autorizamos o transporte fluvial para transplantes e estamos avançando para novas áreas, como o transplante de tecido ósseo”, declarou.

“Nosso papel é trabalhar diretamente com o Sistema Nacional de Transplantes, ofertando órgãos para a Fundhacre, que é o centro transplantador. Estamos em fase de habilitar o hospital para novos sistemas de transplante e seguimos trabalhando juntos para servir a população”, disse Celiane Alves, coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Acre.

A médica nefrologista Jarinne Nasserala emocionou o público ao falar sobre o impacto dos transplantes na vida dos pacientes. “O transplante é uma área que transforma não apenas a vida dos pacientes, mas também de suas famílias. Ver um paciente que não urinava há anos sair de uma cirurgia e recuperar sua qualidade de vida é emocionante. Todos estamos empenhados em garantir que tudo funcione da melhor maneira”, explicou.

O representante da Associação dos Pacientes Renais, Vanderli Ferreira, comemorou a habilitação do estado para a realização do transplantes de rim. “É uma honra estar aqui e dizer que o transplante de rim voltou. Isso tira muitos pacientes da máquina de hemodiálise, devolvendo-lhes a liberdade e a saúde. Agradeço a Deus e a todos os envolvidos para que esse serviço continue a crescer e ajudar mais pessoas”, concluiu.

A programação do Setembro Verde segue ao longo da semana com diversas atividades voltadas para conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Confira:

Programação:

Terça-feira, 24/9, a partir das 16h

Pit stop no Ipê, próximo ao Lago do Amor com entrega de panfletos e leque de papel informativo sobre doação de órgãos. Aula de alongamento e dança com educador físico voluntário;

Quarta-feira, 25/9, a partir das 9h

“Blitz da doação”, das 9h às 11h – na avenida Ceará, em frente ao colégio Armando Nogueira;

Quinta-feira, 26/9, às 09h|16h

Entrega de panfletos e orientações pockets na Universidade Federal do Acre (Ufac) e na União Educacional do Norte (Uninorte);

Sexta-feira, 27/9 | 16h

Dia Nacional da Doação de Órgãos – Motociata e Carreata de incentivo à doação de órgãos (balões, brindes, tenda, carro de som) – Início às 15h, local de partida Arena da Floresta, na via Chico Mendes. Chegada da motociata e carreata às 16h, em frente ao Serviço de Transplantes da Fundhacre, com estande para expor materiais informativos.