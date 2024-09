VÍDEO: Delegado é morto após ser baleado em tentativa de assalto

O delegado da Polícia Civil de São Paulo, Mauro Guimarães Soares, foi morto após ser baleado, na manhã deste sábado (21), durante uma tentativa de assalto no bairro da Lapa, zona oeste da grande São Paulo. O incidente ocorreu na rua Gaio Graco, onde o delegado, que atuava no Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), trocou tiros com o assaltante. O suspeito foi detido pela polícia.

Mauro Soares foi socorrido em estado grave pelo SAMU e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Sua esposa, a delegada Ana Paula Soares, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), estava presente no momento do crime, mas saiu ilesa. Segundo testemunhas ao UOL, foi Ana Paula quem conseguiu alvejar o assaltante durante a troca de tiros.

De acordo com as primeiras informações, o criminoso tentou roubar um colar do delegado. Ainda não está claro quem iniciou os disparos. O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA), esteve no local, e a ocorrência segue em andamento.





Fonte: BNEWS