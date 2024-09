Quanto tempo de exercício precisamos para compensar um dia sentado?

É muito provável que você passe boa parte do seu tempo sentado, em frente a um computador, trabalhando ou estudando. O estilo de vida sedentário, que predomina no mundo atual, aumenta o risco de morte prematura, e parte dos estudos científicos têm procurado alertar as pessoas sobre isso.

Recrutados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cientistas de diferentes países realizaram uma meta-análise na qual buscaram estabelecer quanto tempo de exercício é necessário para compensar um dia sentado. O trabalho foi publicado no British Journal of Sports Medicine (BHSM) em 2020, quando a OMS divulgou diretrizes globais para a prática de atividades físicas.

Segundo os pesquisadores, executar entre 30 e 40 minutos de atividades físicas com intensidade moderada ou vigorosa é o suficiente para reverter os efeitos de passar um dia sentado. Eles chegaram ao resultado, analisando informações de 44 mil pessoas em quatro países diferentes que usavam monitores de condicionamento físico.

De acordo com os cientistas, foi possível perceber que “em indivíduos ativos que praticam cerca de 30 a 40 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa, a associação entre alto tempo sedentário e risco de morte não é significativamente diferente daqueles com baixa quantidade de tempo sedentário”.

Em outras palavras, ao dedicar entre 30 e 40 minutos diários para exercícios como caminhadas ou passeios de bicicletas, as pessoas já obteriam os benefícios necessários para compensar o tempo sentadas.

“Toda atividade física conta e qualquer quantidade dela é melhor do que nenhuma”, disse o pesquisador de atividade física e saúde populacional Emmanuel Stamatakis, da Universidade de Sydney, na Austrália. Ele presidiu o comitê que elaborou as diretrizes da OMS.