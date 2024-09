No Acre, queimadas são assunto de segurança pública e policias estão mobilizadas

A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) está intensificando suas ações contra as queimadas e incêndios florestais, em colaboração com o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e órgãos ambientais estaduais e federais. Durante o período de estiagem, as chamas têm devastado extensas áreas de floresta, encobrindo o céu com densas nuvens de fumaça, prejudicando a população.

Nos meses de agosto e setembro, mais de 140 policiais militares, incluindo membros do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e unidades operacionais da capital e interior, foram mobilizados para combater as queimadas e atuar em operações de repressão a crimes ambientais. O trabalho conjunto entre o BPA, Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) tem como objetivo não apenas combater as queimadas, mas também atuar na prevenção deste e de outros crimes de natureza ambiental, sempre que necessário punindo os envolvidos.

Polícia Militar auxilia Corpo de Bombeiros e órgãos ambientais no combate as queimadas. Foto: Cedida

A Polícia Militar realizou nos meses de agosto e setembro 36 operações em áreas ambientais, além de 22 operações integradas com demais órgãos, vitoriando mais de 1.837,35 hectares de área, realizou a prisão em flagrante de 21 indivíduos, e mais de 4.318.645,00 reais em multas, além de apreensão de veículos (caminhões, tratores, embarcações) e objetos (motosserras, facões), neste período foram confeccionados 49 autos de infrações e 11 termos circunstanciados de ocorrência (TCO).

Para além destas ações, antes das queimadas atingirem este momento crítico, o BPA estava atuando na Operação Guardiões dos Biomas, uma iniciativa integrada e permanente com foco no combate a queimadas, desmatamento ilegal e na proteção de terras indígenas, a operação se desdobra em três eixos principais: combate a incêndios florestais, prevenção de desmatamento e proteção de comunidades indígenas.

Polícia Militar realizou nos meses de agosto e setembro 36 operações em áreas ambientais, além de 22 operações integradas com demais órgãos. Foto: Cedida

“O comando da Polícia Militar tem buscado parcerias para auxiliar as ações de combate que visam desarticular organizações criminosas envolvidas em atividades ilegais, reforçando o compromisso da instituição com o Estado em proteger não somente a sociedade, mas o meio ambiente e garantir a preservação dos biomas acreanos”, enfatizou o comandante-geral da PMAC, Coronel Luciano Dias..