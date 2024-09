Festival Matias de Teatro de Rua 2024 agita Rio Branco e municípios do Acre até segunda, 23/9

Promovido pela Cia Visse e Versa, o Festival Matias de Teatro de Rua 2024, que teve início no último dia 18 de setembro, está movimentando a capital Rio Branco e municípios como Senador Guiomard, Bujari e Plácido de Castro. Com uma programação variada que inclui espetáculos, seminários e oficinas formativas, o festival segue até o dia 23 de setembro, levando arte e cultura a diferentes comunidades do Acre. O evento ainda contará com o lançamento de livros.

Ainda na noite deste sábado, 21, a Praça da Revolução será palco de grandes espetáculos. Às 20h, Adailtom Alves apresenta “Circo Teatro Palombar: Somos Periferia; Potência Criativa”, seguido pelas discussões “Paky Op: Experiências, Travessias, Práxis Cênica e Docência em Teatro”, com Adailtom Alves e Jussara Trindade Moreira, e “Teatro de Rua: Identidade, Território”, também com Adailtom Alves.

O encerramento das atividades em Rio Branco ocorre no dia 23 de setembro, com a oficina “Conexão Criativa: Redes e Artivismo”, no Parque Capitão Ciríaco, Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O coordenador geral do evento, Lenine Alencar, destacou a importância do festival, mesmo com os desafios climáticos.

“Apesar da fumaceira e o período de seca, estamos garantindo água para a população se hidratar, e a participação do público tem sido muito positiva. Nossa expectativa é mobilizar ainda mais pessoas para os espetáculos que trazem uma diversidade de temas importantes para reflexão e divertimento”, disse Lenine.

Seminário aborda a mulher na cena teatral, arte pública e resistência cultural

A programação incluiu uma Cena de abertura “Cotidiano Mulher”, com Selma Pavanelli. Mais que um simples seminário, esse momento de debate nacional, tendo em vista a representatividade de grupos de outros estados, destacou pautas como as lutas diárias das mulheres na cena teatral, especialmente ‘corpas’ pretas, indígenas, trans e travestis.

Além disso, foram discutidos os desafios e o papel da arte pública na superação de barreiras, machismos e preconceitos.