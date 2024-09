Delta/Fieac: Gerlen dispara com 53% e Gilberto tem 34% em Sena Madureira

O Instituto Delta Agência de Pesquisa, contratado pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), divulgou uma pesquisa neste domingo, 22, sobre os números das intenções de votos da cidade Sena Madureira nas eleições de 2024.

De acordo com a pesquisa estimulada, o deputado federal Gerlen Diniz (Progressistas) lidera com 53,16% contra 34.22% do deputado estadual Gilberto Lira, candidato apoiado pelo atual prefeito Mazinho Serafim.2.32% assinalaram brancos e nulos e 10.30% não sabem ou não responderam.

Já na aferição espontânea, Gerlen continua na frente com 49.17% contra 27.91% de Gilberto. Brancos e nulos tem 2.32% e não sabem ou não responderam 20.60%.

No quesito rejeição, Gilberto lidera com 44.85% contra 28.24% de Gerlen. 26.91% afirmaram não saber ou não responderam.

A pesquisa ouviu 301 eleitores no dia 19 de setembro e a margem de erro é de 5,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-03593/2024.