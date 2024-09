Delta/ac24horas: Jéssica lidera com 49% e Zequinha tem 33% em Cruzeiro do Sul

O Instituto Delta Agência de Pesquisa, em parceria com o ac24horas, divulgou uma pesquisa neste domingo, 22, sobre os números das intenções de votos da cidade Cruzeiro do Sul nas eleições de 2024.

De acordo com a pesquisa estimulada, a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) lidera com 49.50% contra 33.75% do atual prefeito Zequinha Lima (Progressistas). Brancos e nulos tem 1,75% e Não sabe/Não respondeu 15%.

Já na aferição espontânea, Sales aparece com 46% e Lima com 30,50%. Branco e nulos tem apenas 2%. 21,50% não sabem ou não responderam.

No quesito rejeição, Zequinha lidera com 36.50% contra 13.25% de Jéssica. 50.25% afirmaram não saber ou não responderam.

A pesquisa Delta ouviu 400 entrevistados entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 4.9% percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-01843/2024.