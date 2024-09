Curso em educação bilíngue de estudantes surdos oferta 300 vagas na Ufac

A Ufac, em parceria com a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos (Dipebs), do Ministério da Educação, oferece o curso presencial de aperfeiçoamento Organização Pedagógica para Educação Bilíngue de Estudantes Surdos, destinado a professores e gestores da educação básica da rede pública municipal e estadual. Estão disponíveis 150 vagas para Rio Branco, 90 para Cruzeiro do Sul e 60 para Brasileia. As inscrições podem ser feitas até 23 de setembro, por meio de formulário online.

A seleção será feita por sorteio, sendo que haverá uma reserva de 30% das vagas para pessoas surdas em cada município. O curso tem seis módulos, com carga horária de 90 horas. As aulas ocorrerão uma vez por mês, sempre às sextas-feiras e aos sábados, das 8h às 12h e das 14h às 18h, de outubro a dezembro.