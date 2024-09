BNDES vai liberar R$ 400 milhões para bombeiros do Acre e outros Estados da Amazônia Legal

Rádio Nacional – Brasília —

O governo federal anunciou a liberação, até a próxima semana, de mais R$ 400 milhões em crédito, via BNDES, para reestruturação dos Corpos de Bombeiros dos estados da Amazônia Legal.

Em reunião no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (19), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, recebeu vários governadores para discutir medidas de combate aos focos de incêndio em todo país.

Rui Costa disse que há interesse do governo de reestruturar as defesas civis, criando estruturas regionais para atuação em momentos de enchentes e queimadas.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que é preciso que todos os entes federados trabalhem de forma integrada.

O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que as mudanças climáticas são uma nova realidade e essa situação precisa ser enfrentada.

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, defendeu o aumento das penas para incêndios criminosos.

Também participaram da reunião os governadores de Goiás, Mato grosso do Sul, Amazonas, Acre, Tocantins, Roraima e do Distrito Federal; além dos vice-governadores de Rondônia e do Amapá.

Edição: Roberta Lopes / Liliane Farias