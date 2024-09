Energisa na Comunidade acontece neste sábado em Cruzeiro do Sul

A agência de atendimento da Energisa em Cruzeiro do Sul estará aberta neste sábado, 21/09, para receber os clientes que tiverem interesse em participar de mais uma edição do programa Energisa na Comunidade.

O evento ocorre das 8h às 14h na agência localizada na Avenida Coronel Mâncio Lima. Durante a ação, o cliente poderá atualizar o cadastro, negociar débitos, substituir lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas LED, mais econômicas e eficientes, além de poder inscrever para concorrer a substituição de geladeiras, através do programa Nossa Energia.

De acordo com o coordenador da Energisa, Pedro Henrique Melo, a negociação de dívidas estará aberta para todos os clientes. “Essa é a oportunidade de clientes da zona rural ou de municípios próximos participarem da ação. Fica aqui o meu convite. Venha tirar dúvidas, receber orientação sobre consumo consciente de energia elétrica, negociar ou participar do programa Nossa Energia ou sobre Tarifa Social”.

Conheça os descontos da Tarifa Social

O desconto é concedido pela Tarifa Social conforme o consumo do imóvel sendo:

· 65% de desconto para clientes que consomem até 30 kWh/mês

· 40% de desconto para quem consome de 31 kWh/mês a 100 kWh/mês

· 10% de desconto para consumo de 101 kWh/mês até 220 kWh/mês

· Não há desconto para consumos superiores a 220 kWh.

Relacionado