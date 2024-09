Delta/ac24horas: Marcus tem 39%, Bocalom 38%, Jarude 5% e Jenilson 3%

O Instituto Delta Agência de Pesquisa divulgou nesta sexta-feira, 20, a terceira pesquisa sequencial contratada exclusivamente para o ac24horas, mostrando o cenário da disputa eleitoral em Rio Branco.

Na simulação estimulada, o candidato Marcus Alexandre (MDB) tem 39.38% contra 38.88% do atual prefeito Tião Bocalom (PL), candidato a reeleição. Emerson Jarude (Novo) 5,71% e Jenilson Leite (PSB) 3,35%. Brancos ou nulos registraram 3,48% e não sabem e não responderam 9,19%.

Já na simulação espontânea, o cenário se inverte com Bocalom na frente com 34.41% contra 30.68% de Marcus. Jarude registrou 3.60% e Jenilson 1.37%. Brancos e nulos 3,60% e 26.34% afirmaram não saber ou não responderam.

Na aferição de votos válidos, Marcus aparece com 44.99%, Bocalom com 44.42%, Jarude 6.52% e Jenilson 4,05%.

Já sobre rejeição, Bocalom registra 30.06% e Marcus 23.23%. Jarude e Jenilson registraram 19.50% e 11.80%, respectivamente. 15.41% afirmaram não saber ou não responderam respectivamente.

A pesquisa ouviu 805 eleitores entre os dias 16 e 18 de setembro e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para manos. O nível de confiabilidade é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04616/2024.

