Delta/ac24horas: 45% consideram gestão de Gladson Cameli ótima/boa e 13% reprovam

O Instituto Delta Agência de Pesquisa, em parceria com o ac24horas, divulgou nesta sexta-feira, 20, a avaliação da gestão do governador Gladson Cameli em Rio Branco.

Para 16,27% dos enttrevistados, a gestão de Cameli é ótima e 28,94% boa, que somado esses dos itens a aprovação chega a 45,21%. 39,01 consideram regular

No quesito reprovação, 4,60% acham a gestão ruim e 8,70% péssima, que somados chega a 13,30%. 2,48% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 805 eleitores entre os dias 16 e 18 de setembro e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para manos. O nível de confiabilidade é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04616/2024.