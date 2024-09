Com 3 mil vagas, governador anuncia o maior concurso da história para a Educação do Acre

Close up shot of college student writing notes on book at classroom - concept of examination, development and education.

Durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 20, no Palácio Rio Branco, o governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou o maior concurso para a Educação no Estado. O anúncio foi feito ao lado do secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, quando foram divulgadas 3 mil vagas para cargos efetivos para todos os municípios do estado.

O Instituto Nosso Rumo foi a empresa escolhida para aplicação das provas para as vagas no ensino médio e superior para os cargos de professor e área de apoio administrativo. A remuneração inicial para apoio de nível médio é de R$ 2.361,51, e R$ 4.270,21 para professor. O edital deve sair ainda nesta sexta, em edição especial do Diário Oficial do Estado (DOE).

As inscrições poderão ser feitas de 26 de setembro a 28 de outubro. A taxa de inscrição para cargos do ensino médio é de R$ 69,79 e superior R$ 88,98.

Para o apoio administrativo será aplicada prova objetiva. Já para os cargos de professor, além da objetiva, há as fases discursiva, títulos e prática.

Do total de vagas, 2.850 são para ampla concorrência e 150 para Pessoa com Deficiência. As vagas são para apoio administrativo, e professor, inclusive com habilitação em Educação Especial, Braile e Libras.

“Estou aqui hoje cumprindo mais do que uma promessa, uma necessidade do Estado, mostrando nosso compromisso com o servidor público e a qualidade da educação no estado”, disse o governador.

As provas ocorrem em 24 de novembro e o planejamento é que a convocação ocorra entre fevereiro e março do ano que vem. Uma medida que, para o governador, além de gerar mais emprego, também impacta na qualidade da educação.

“É o maior concurso da história. Mais uma vez eu agradeço à Secretaria de Educação, em nome do secretário Aberson, e também a toda equipe econômica governamental. São 3 mil vagas, são 3 mil famílias, são 3 mil oportunidades, e as pessoas, não se esqueçam de dois detalhes, a data das inscrições e o dia da prova, e cumpram com o checklist, que é entregar a documentação”, reforçou.

Fazendo história

O secretário estadual de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, destacou que o concurso tem dois pontos históricos. A aplicação da prova didática e vagas efetivas direcionadas para a Educação Especial.

“Pela primeira vez vamos aplicar a prova didática. O professor terá de 10 a 15 minutos para poder explanar um determinado assunto e será avaliado por uma equipe imparcial, ou seja, pessoas capacitadas. Isso garante um melhor quadro de servidores na educação”, disse.

Com relação à educação especial, o gestor destaca que esta é uma demanda que tem aumentado, sendo prioridade para o governo.

“Também é a primeira vez que há um concurso com vagas específicas para educação especial. Vale lembrar que o professor da educação especial, um professor P2, que é professor regente, ele tem que ser licenciado, porém, ele também necessita de habilitação de um concurso, uma pós-graduação de educação especial. Isso é um dos critérios estabelecidos. Então, estudem para a próxima prova, que é dia 24 de novembro. Nós temos aí mais ou menos 60 dias para poder fazer a nossa prova e ter aí a garantia de um concurso efetivo”, destacou.

No início deste mês, o governo já havia instituído a Comissão de Coordenação do Concurso Público para o Provimento de Cargos Efetivos da Secretaria de Estado de Educação.

A comissão, composta por representantes das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura, é responsável por coordenar e supervisionar todas as etapas do concurso público, incluindo o fornecimento de informações essenciais como número de vagas, descrição dos cargos, remuneração e legislação pertinente, além de definir, em conjunto com a empresa contratada, o cronograma das atividades, acompanhar a elaboração e aprovação do edital, monitorar o desenvolvimento do processo seletivo e notificar a publicação dos editais no Diário Oficial.

Os candidatos poderão obter informações e tirar dúvidas por meio do atendimento do Instituto Nosso Rumo, no endereço eletrônico: www.nossorumo.org.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Candidato, por meio do telefone (11) 3964-4946.

Segundo a Sead, só no ano passado, foram 6.222 servidores convocados para o quadro do Estado, resultado de concurso público efetivo ou processo seletivo simplificado, que oferece vagas temporárias. O governador enfatizou que, deste universo, mais de 4 mil vagas foram provenientes de concurso público, robustecendo o quadro efetivo do estado acreano.

Ações de combate

O governador Gladson Cameli aproveitou a coletiva para falar das ações do governo no combate às queimadas e mitigação dos efeitos da estiagem severa.

O governador destacou que Rio Branco, na quinta-feira, 19, teve o pior índice de qualidade do ar.

“A situação do Acre segue crítica. E hoje seguimos com a poluição do ar em níveis insalubres para a população. Não temos previsão de chuvas significativas nos próximos dias e estamos fazendo monitoramento diário”, destacou o governador ao reforçar que o Gabinete de Crise segue reunido para a tomada de decisões.

“Estamos com equipe de fiscalização atuando nas regiões de alto índice de desmatamento que seguem sendo Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. O Estado trabalha de forma unida e coordenada, com gabinete de crise formado por membros dos órgãos de controle e ações em campo feitas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Instituto de Meio Ambiente do Acre [Imac] com o apoio do Corpo de Bombeiros, polícias Civil e Militar”, disse.

Por conta dessa situação, o governador pediu colaboração da população.

“Só de multas relacionadas a crimes ambientais foram mais de R$ 15 milhões somente este ano, aplicadas pelo Imac. E quero dizer que não vou fechar os olhos para esses crimes contra a vida, contra as pessoas que estão tentando, pelo menos, respirar. Tem Estado, tem lei e tem ordem, e tudo o que eu puder usar, dentro da legislação, para punir aqueles que não respeitam, nós vamos fazer”.