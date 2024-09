Vídeo: Torcedores de Flamengo e Peñarol protagonizam confusão e polícia encerra briga com tiros

O clima para a partida entre Flamengo e Peñarol, que acontecerá na noite desta quinta-feira (19), já é bastante agitado e desagradável antes mesmo da bola rolar. As duas equipes vão abrir a disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores de 2024 e, apesar da grandeza do confronto, as duas torcidas protagonizaram um episódio vergonhoso no Rio.

Os cariocas e uruguaios se encontraram nas ruas do Rio de Janeiro e começaram uma confusão generalizada, com muitos socos, chutes e correria. A briga só foi finalizada após intervenção da polícia que chegou ao local dando um tiro para o alto.

Esse é o segundo episódio de confusão entre torcidas sul-americanas em dia de Libertadores no Rio. Há pouco menos de um ano, torcedores do Fluminense e do Boca Juniors chegaram as vias de fato em Copacabana, durante o dia que antecedeu a final da Copa Libertadores de 2023.

O Flamengo recebe o time uruguaio na noite desta quinta-feira, com bola rolando às 19h, no estádio do Maracanã, pelo jogo de ida da quartas de final da Libertadores.

Vídeo: