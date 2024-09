Três motivos para sempre consumir salada ou carnes com limão

Muito se fala sobre os benefícios de consumir shot de limão em jejum, mas pouca gente conhece as vantagens extraordinárias de espremer a fruta nas principais refeições. Em jejum, o limão não é recomendado para todos, pois pode gerar, entre outros malefícios, uma dor de estômago em indivíduos mais sensíveis.

No entanto, ele cai como uma luva nas principais refeições, pois potencializa os benefícios dos alimentos à saúde.

A fruta em questão é baixa em calorias e ainda conta com boa quantidade de vitamina C, que promove ação antioxidante e anti-inflamatória no organismo.

Devido aos componentes presentes no limão, ele irá:

Facilitar a digestão da refeição

O limão tem ácido cítrico e, dessa forma, irá facilitar a digestão. Além disso, ajuda no alívio do desconforto causado por gases, azia e inchaço.

Aumentar a densidade nutricional da comida

As refeições completas, como o almoço e jantar, tendem a oferecer maior variedade de nutrientes. Assim, incrementar com limão irá melhorar, ainda mais, a oferta desses nutrientes.

O limão se destaca por conta da presença de vitamina C, potássio, hesperidina, folato e flavonoides, que podem ser melhor absorvidos nas refeições completas.

Elevar a biodisponibilidade do ferro

O mineral, além de ser essencial à saúde, é responsável por um problema nutricional de grande magnitude, a anemia. No Brasil, estima-se que entre 40% e 50% das mulheres jovens sofram com alguma deficiência de ferro, muitas vezes não identificada.

O público feminino costuma ser mais associado ao problema em razão do ciclo menstrual, que culmina em perda de sangue.

Assim, como as grandes refeições costumam ter maior quantidade de vegetais e proteínas — fontes de ferro — espremer limão nelas é uma maneira simples de aumentar a absorção do micronutriente.

Vale lembrar que o café pode atrapalhar a absorção do mineral, por isso, se precisa melhorar a ingestão dele, evite tomar café em seguida das refeições.