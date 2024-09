Tchau Nike? Com valores bilionários, marca alemã pode retornar à Seleção Brasileira; entenda

A parceria duradoura da CBF com a Nike, que completará 30 anos na Copa do Mundo de 2026, deve estar chegando ao fim. Nesta semana, a entidade máxima do futebol brasileiro recusou a proposta de renovação oferecida pela fornecedora americana para seguir vestindo a Seleção Brasileira.

Segundo a coluna de Rodrigo Mattos, no UOL, a CBF fez uma contraproposta exigindo mais dinheiro para renovar o contrato com a marca do Swoosh. O vínculo se encerra após o Mundial que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

No acordo celebrado em 2007, a CBF recebe aproximadamente R$ 192 milhões, ou US$ 35 milhões da Nike para fornecer os uniformes da Seleção Brasileira, seja no time masculino, nas categorias de base e no time feminino.

A entidade brasileira entende que os valores atuais estão defasados. Contudo, duas outras grandes fornecedoras estão na briga para substituir a Nike.

💲 💰 Proposta bilionária da Adidas

Segundo informações divulgadas pelo site “Flashscore”, a Adidas fez uma proposta bilionária para vestir a Seleção Brasileira após o Mundial de 2026. O contrato seria por 10 anos e atenderia as exigências feitas pela CBF, que deseja receber cerca de 100 milhões de dólares por ano, dando um total de mais de 1 bilhão de dólares.

Outra marca alemã que não descarta fazer proposta para CBF é a Puma. Contudo, a fornecedora que patrocina o craque Neymar vai aguardar até janeiro de 2025 para se mexer no mercado.

A Confederação brasileira espera uma nova proposta de renovação da Nike em outubro, para definir a situação. Vale ressaltar que, a Adidas já vestiu a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 1978, disputada na Argentina.

Atualmente, a Nike paga valores maiores às seleções da França e Alemanha, que recentemente trocou a Adidas pela Nike. As equipes recebem anualmente cerca de US$ 100 milhões de dólares, gerando insatisfação na CBF.

Fonte: BNEWS