O grande mutirão de regularização ambiental em Tarauacá e Feijó

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), realiza nos dias 18, 19 e 20 de setembro o mutirão de Regularização Ambiental (CAR/PRA) nos municípios de Tarauacá e Feijó, no interior do estado.

A ação é voltada para os produtores rurais interessados em regularizar ambientalmente seus imóveis, uma etapa necessária para acessar linhas de crédito rural, participar de programas de fomento e garantir a sustentabilidade de suas atividades.

Em Tarauacá, o mutirão ocorre nesta quarta-feira, 18, a partir das 8h, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, localizada na Rua Severino Ramos, 2078, no Centro da cidade.

Já em Feijó, os atendimentos acontecem na quinta, 19, e sexta-feira, 20, em duas localidades. No projeto de assentamento (PA) Berlim Recreio – ramal Berlim Recreio, km 12, na escola Antônio Simplício de Oliveira; e PA Envira – ramal Maravilha, Quatro Bocas, próximo à escola Ivo Neves.

Na ocasião, serão oferecidos diversos serviços, como emissão e regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), projetos de fomento e implementação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), além do licenciamento ambiental. Para participar, os produtores devem apresentar seus documentos pessoais e os documentos da propriedade.

De acordo com o coordenador do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), Cláudio Cavalcante, o mutirão representa uma ação significativa do governo para fortalecer a relação entre sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico, principalmente em áreas rurais.

“A regularização ambiental é um passo fundamental para garantir a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, proporcionar condições para que os produtores rurais possam desenvolver suas atividades de forma sustentável, preservando e conservando o meio ambiente”, disse.