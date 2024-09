Homem espanca mulher após pegá-la na cama com outro e amante foge pelado; veja o vídeo

Após ser flagrado com a mulher, o suposto amante teria fugido do imóvel completamente pelado | Bnews - Divulgação Reprodução | Redes Sociais

Após ser flagrado com a mulher, o suposto amante teria fugido do imóvel completamente pelado | Bnews - Divulgação Reprodução | Redes Sociais

Uma situação triste e inusitada aconteceu na cidade de Goianésia, no interior do estado de Goiás. Uma mulher foi brutalmente espancada dentro de casa pelo próprio companheiro, após ser flagrada tendo relações sexuais com outro homem. O caso aconteceu na manhã do último dia 13 de setembro.

Informações obtidas pela equipe de reportagem do BNews apontam que a residência em que ocorreu a tentativa de homicídio fica no bairro Laurentino Martins. Após ser flagrado com a mulher, o suposto amante teria fugido do imóvel completamente pelado. A situação foi registrada por câmeras de segurança.

O companheiro da vítima, ao presenciar a situação, teria agredido-a com golpes de ‘podão’. A mulher teve diversos ferimentos e precisou ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade.

Não houve mais informações quanto ao paradeiro do rapaz que teria se relacionado com a mulher. Já o suspeito do crime se apresentou a polícia na companhia de seu advogado.

Fonte: BNEWS