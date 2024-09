Gladson Cameli participará de reunião com ministros para tratar sobre mudanças climáticas e queimadas

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, participa, na tarde desta quinta-feira, 19, de reunião de governadores com diversos ministros como Rui Costa, da Casa Civil da Presidência da República. O objetivo é tratar sobre mudanças climáticas e enfrentamento às queimadas que ocorrem no País. A reunião está marcada para às 15h, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Reunião será realizada na tarde desta quinta-feira, 19, em Brasília. Foto: José Caminha/Secom

O encontro visa ouvir as necessidades dos governadores na área. Além de Gladson Cameli, confirmaram presença os governadores Helder Barbalho, do Pará; Ronaldo Caiado, de Goiás; Mauro Mendes, do Mato Grosso; Wilson Lima, do Amazonas; Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul; Wanderlei Barbosa, do Tocantins; Antônio Denarium, de Roraima; e Ibaneis Rocha, do Distrito Federal.

O encontro também terá a participação dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha.

O encontro com os governadores dá sequência às reuniões que o presidente Lula vem realizando com ministros e chefes dos demais poderes da República para tratar do enfrentamento aos impactos climáticos e às queimadas no País e que já surtiram diversas medidas. Entre elas, a liberação de crédito extraordinário de R$ 514 milhões para combater os incêndios na Amazônia, inclusive para uso das Forças Armadas e do Força Nacional na região.