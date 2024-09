Falta pouco! Neymar volta a treinar com o grupo e aumenta ansiedade dos fãs pelo retorno aos gramados; veja vídeo

Neymar se lesionou em outubro de 2023 durante um jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O craque brasileiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. A última vez que o camisa 10 do Brasil esteve em campo foi em 17 de outubro de 2023 e, de lá para cá, tem deixado saudade nos fãs do seu futebol.

O atacante brasileiro desde então passou a compartilhar seus momentos de recuperação da lesão e atualizar os processos vivenciados por ele. Tudo começou com Neymar mostrando as fisioterapias realizadas na sua casa no Rio de Janeiro e comovendo a web com momentos de extrema dor no tratamento. Já de volta ao CT do Al-Hilal, o camisa 10 passou a fazer trabalhos na academia e, aos poucos, migrou para atividades básicas com bola.

Na tarde desta quinta-feira (19), o Al-Hilal publicou os melhores momentos dentre os processos passados por Neymar. O atacante surge em um vídeo de finalizações com companheiros do clube saudita e é possível notar a firmeza ao bater na bola, além da potência de movimentos.

Neymar venceu o desafio de chutes contra os companheiros e se mostrou muito feliz com a brincadeira. É a primeira vez que Neymar surge em trabalhos juntos com o grupo desde que se lesionou e os internautas não esconderam a euforia de ver o brasileiro em campo.

“O Ney já tá chutando com as duas e ainda dando pique pra comemorar… JÁ COLOCA ELE PRA JOGAR, PELO AMOR DE DEUS! KKKKKKKKKKKKKKK ❤️🙌”, disse um internauta.

“Carregando…. Ele tá voltando”, enfatizou um fã.

“Neymar está de volta”, disse uma página de fãs do craque.

O perfil do Al-Hilal também enfatizou o passo a passo do retorno de Neymar e legendou o post com uma mensagem empolgante para o futuro do craque.”Neymar está se preparando 💪🏼💙”, publicou o clube.

Ainda não existe um prazo definido para o retorno de Neymar aos gramados, mas segue dentro da expectativa entre os meses de setembro e outubro de 2024.

