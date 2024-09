As mulheres querem espaço na política; veja análise do Crica no Acre

A MAIORIA dos que disputam as prefeituras no estado, é formada por homens. Mas nesta eleição, mais mulheres resolveram colocar a cara de fora na busca de um mandato de prefeita. Se vão ganhar, é lá com o eleitor, mas é um avanço terem a coragem de se candidatarem num espaço sempre dominado por candidaturas dos homens. Em Capixaba teremos a Sara Frank (MDB); em Feijó, a Terezinha Moreira (PL); em Brasiléia, Leila Galvão (MDB); em Tarauacá, Néia (PDT); em Senador Guiomard, a Rosana Gomes (PP); em Porto Acre, professora Keila (PSDB); em Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB) e professora Nagela (PODEMOS), em Jordão. Uma pena que no maior colégio eleitoral do estado, Rio Branco, não teremos nenhuma mulher disputando a prefeitura. Mas já é um avanço as mulheres dos municípios do interior se candidatando; quem sabe, enche de brios as mulheres da capital e nas próximas eleições, elas apareçam disputando mandatos majoritários. Afinal, o voto feminino decide qualquer eleição no estado. PURA HIPOCRISIA NUM PASSE de mágica o governo e a prefeitura descobriram que as mulheres existem e votam: e tome passeatas nos bairros. Pura hipocrisia. Quando termina a eleição são todas esquecidas e os que as usaram voltam para as poltronas dos seus cargos no poder. MATANDO CURIOSIDADE OUTRO dia fui matar a curiosidade sobre uma dessas “passeatas das mulheres”. Ora, Rio Branco é terra de muro baixo, todo mundo se conhece: a maioria esmagadora das presentes era de ocupantes de cargos de confiança. PESQUISA DARÁ UM NORTE A PESQUISA do DELTA vai dar um norte de como anda a disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul entre o prefeito Zequinha Lima (PP) e Jéssica Sales (MDB), que está acirrada. MÁRCIA LINDOSO SEMPRE registro candidaturas de mulheres competentes, até como incentivo a que ocupem espaços na política. Senador Guiomard tem uma boa candidata a vereadora, Márcia Lindoso (PP). Engrandece a política. CONTA DO PACO CONTO DO PACO, na gíria policial, é aquele golpe, em que o cara vende algo falso como sendo verdadeiro. Alguns espertos do partido AGIR fizeram negociatas com a famosa turminha do governo para levar o partido para o Bocalom, mas esqueceram de combinar com os candidatos a vereadores, que fizeram a opção de continuar apoiando o Marcus Alexandre (MDB) para a PMRB. A turma que organizou a trama ficou com cara de tramela. LADO NOJENTO ESTE tipo de ação de fazer negociata para comprar apoio de um partido, para apoiar um candidato adversário, é o lado nojento em que chafurdam as figuras medíocres da política. NÃO PODE DEIXAR FOI ESCANCARADO na imprensa, com fotos, a reunião sob o comando do secretário de Indústria com terceirizados e cargos de confiança, pressionando por votos no prefeito Bocalom, num claro assédio moral, no horário de expediente. A justiça eleitoral não pode ficar estática, a denúncia nos sites de notícias foi pública e deve ser apurada com rigor. VIROU REGRA GERAL ESTE tipo de comportamento de secretários estaduais de mandar comissionados e terceirizados fazer bandeiraço, virou regra geral no governo. Aquela manifestação do governador Gladson Cameli que a máquina não seria usada na campanha, foi uma palavra ao vento. MAIS ATENTOS O QUE CHAMA a atenção é que se esperava dos órgãos de controle da eleição é que fossem mais atentos, para coibir e punir o uso abusivo da máquina estatal. E, não sejam os autores deste tipo de conduta, cínicos a ponto de negar que não está ocorrendo. CAMPANHA ORGANIZADA O CANDIDATO a vereador Márcio Batista (PCdoB) centrou a sua campanha em um segmento com o qual teve muitas lutas pelos seus direitos, o dos professores, São votos conscientes e que não se vendem. VIRADA NO 30 A VICE-PREFEITA Marfisa Galvão (PSD) tem feito uma campanha no seu velho estilo, o de começar cedo a campanha e só terminar a noite. Ela para um lado e o candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), para outro. SEMPRE FOI BEM VOTADO ESSES votos do prefeito Tião Bocalom (PL) que aparecem nas pesquisas são dele, ninguém pode se arvorar de ser o pai desses votos. Mesmo em suas várias derrotas políticas, ele sempre foi bem votado. MAIS COTADO O REPUBLICANOS têm na sua conta, eleger dois vereadores em Rio Branco. Um é certo, dois é mais complicado. Mas de uma coisa não duvido, de que o candidato e advogado Zé Lopes, deve ser o puxador de votos do partido. A Câmara Municipal é uma casa de leis, e ele é um profissional do Direito, com ações na área social. MAIS DESAFIADOR O DEBATE da TV-GAZETA é tradicional, mas o que se torna mais desafiador é o debate da TV-ACRE, que acontecerá no dia 3 de outubro, três dias antes da votação. A derrapada de um candidato é perigosa, pela proximidade com a eleição. NOME ENTRANHADO MESMO com a articulação do grupo formado pelo senador Márcio Bittar (UB), Fábio Rueda (UB), Eduardo Veloso (UB) e Tião Bocalom (PL), para deixar o senador Alan Rick (UB) de escanteio em 2026, não será uma tarefa fácil detonar a provável candidatura ao governo do Alan (UB), seu nome está entranhado na opinião pública com ampla aceitação. PESQUISAS NO FORNO O AC24horas divulga amanhã pesquisa sobre a disputa da prefeitura de Rio Branco. E no domingo, sobre a eleição em Cruzeiro do Sul. O DELTA é um instituto sério, que não aceita mexer em números e nem incluir nas cartelas perguntas que induzam o eleitor. PEGOU UMA BARREIRA O PREFEITO DO BUJARI, Padeiro (PDT), nesta campanha encontrou um osso duro de roer, tudo indica no sentido de que o candidato Michel (UB) pegou vento na pepeta da candidatura. Não será fácil o Padeiro lhe derrotar. Todo político tem seu prazo de validade. NÃO ME LEMBRO NÃO ME lembro de uma chapa de candidatos a vereador de Rio Branco mais forte do que essa do PP. Quem tiver 2.500 votos pode se preparar para embarcar na balsa. A tendência é eleger entre três e quatro vereadores; e existem oito candidatos parelhos na disputa. SEM FAVORITO FICA DIFÍCIL se apontar hoje quem é o favorito na disputa da prefeitura de Sena Madureira. Os candidatos Gerlen Diniz (PP) e Gilberto Lira (UB) fazem uma disputa muito equilibrada. ME CHAMOU ATENÇÃO VOLTO repetir que não brigo com pesquisa, mas achei estranho, muito estranho, na pesquisa do Quest, o Marcus Alexandre (MDB) aparecer com alta Rejeição da noite para o dia, sem que tenha acontecido um fato desabonador da sua conduta. Parece que tem gato miando nessa tuba. FRASE MARCANTE “A ocasião não faz o ladrão. Faz o furto. O ladrão já nasce feito”. Machado de Assis.

