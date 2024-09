Vídeo: turista morre na Itália após ser atingida na cabeça por estátua

A italiana Chiara Jaconis morreu, nessa terça-feira (17/9), após ser atingida na cabeça por uma estátua que caiu de uma janela em Nápoles. Ela caminhava por uma das ruas da cidade, ao lado do namorado Livio Rosseau, quando foi surpreendida pela queda do objeto.

A turista era natural de Pádua e havia viajado para Nápoles, com o intuito de comemorar o aniversário de 30 anos. De acordo com a mídia italiana, a estátua que caiu funcionava como difusor de aromas no ambiente.

A investigação do caso apura se o objeto caiu enquanto era manipulado por crianças de um apartamento próximo ao local. Câmeras de segurança registraram o momento em que Chiara foi atingida. Ela caiu no chão e o namorado se desesperou, tentado socorrê-la.

O caso vem sendo tratado, até então, como possível homicídio culposo, gerado por negligência.

Pedaço pontiagudo

Até o momento, o que se sabe é que a estátua bateu na sacada do apartamento de baixo, antes de atingir Chiara. Com isso, ela se quebrou e um pedaço pontiagudo atingiu a cabeça da vítima. Ela foi encaminhada para um hospital de Nápoles, mas chegou ao local em estado grave.

A italiana foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas não resistiu ao ferimento na cabeça. O pai de Chiara, Gianfranco Jaconis, lamentou a morte da filha em entrevista para veículos de comunicação da Itália:

“Bastava que esse objeto a tivesse atingido no braço, na mão ou no ombro, mas acertou em cheio a cabeça, como se tivessem mirado”, expressou.

Autópsia

Os familiares de Chiara seguem em Nápoles, acompanhando os procedimentos de investigação e de liberação do corpo. A previsão é que eles fiquem na cidade até esta quinta-feira (19/9), quando deve ser feita a autópsia do corpo.

Nos últimos anos, a italiana estava morando em Paris. Ela trabalhava no ramo de moda. Chiara formou-se em Administração de Empresas e era especializada em Gestão da Moda. Ela chegou a trabalhar para marcas famosas, como Givenchy, Moncler, Christian Louboutin e Prada.