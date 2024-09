A Procuradoria Geral da República (PGR) denunciou três deputados federais por corrupção relacionada à utilização das emendas parlamentares. Os deputados citados na denúncia são Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Bosco Costa (PL-SE) e Pastor Gil (PL-MA), todos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Eles estão sendo acusados de corrupção passiva e de envolvimento em organização criminosa. Segundo a PGR, as investigações indicam que esses deputados manipularam a destinação de emendas para favorecer empresas privadas, recebendo propinas em troca. Muitos prefeitos (as) se beneficiam do esquema criminoso das emendas.

A PGR sugere que esse esquema, que pode ser apenas a ponta do iceberg, envolve a liberação de emendas para prefeituras que mantêm acordos ilícitos com empresas responsáveis pelo pagamento das propinas. As investigações foram feitas pela Polícia Federal, que mantém os inquéritos em sigilo.

Segundo dados da Transparência Brasil, menos de 1% dos R$ 8,2 bilhões autorizados para as emendas pix em 2024 leva a informação quanto ao beneficiário (prefeituras e estados) e como o dinheiro será usado (em que obras, por exemplo).

“Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública.” (pág. 14.381 Discurso do deputado federal Ulysses Guimarães na promulgação da Constituição)

. Boa a entrevista do deputado Tanízio de Sá (MDB) no Bar do Vaz!

. Segundo ele, o governador Gladson Cameli é uma pessoa boa de se trabalhar; não persegue ninguém.

. É do Tanísio a frase:

. “Cruzeiro do Sul é a cidade do Gladson, mas é a da Jéssica também”.

. Em Xapuri, o pino de centro da carroceria do PT quebrou.

. E na tua cidade Macunaíma, como está a eleição por lá?

. “A bruxa tá solta, do pescoço pra baixo é canela”.

. No dia seguinte à eleição é um silêncio, depois da apuração e do resultado as cidades ficam com cara de feriados.

. Para alguns, velório!

. Me pergunto:

. Que tipo de coração não atende os apelos de uma mãe e de uma avó que nos momentos finais deseja vê-los e eles não aparecem?

. A Bíblia responde:

. “Corações de pedra”!

. O título, por si só, sugere um belo texto!

. Nos 20 anos que esteve no poder a Frente Popular soube usar muito bem a máquina a seu favor; acontece que o jogo se inverteu.

. Porém, cabe à oposição reclamar, protestar, espernear e denunciar os abusos de poder político e econômico.

. Elzinha Mendonça, Degmar Kimpara, André Kamai, Antônio Morais, Joabe Lira, pastora Lorena, pastora Maria Magri, Eber Machado, Richard Brilhante, o Jó, Neném Almeida estão na disputa.

. Há pesquisas e pesquisas; difícil é saber qual é a verdadeira.

. A propósito, amanhã tem pesquisa Delta/ac24horas sobre a disputa na capital!

. O instituto Quaest dá Bocalom na frente; a Delta, Marcus Alexandre!

. O que será que será/ que andam suspirando pelas alcovas/ que andam acendendo velas nos becos e estão falando alto pelos botecos…

. A PF já, já chega lá!

. Em dormir tarde e acordar cedo para trabalhar, o prefeito Bocalom e Marcus Alexandre estão empatados tecnicamente.

. Bom dia!