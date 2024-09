Pedro Longo sugere criação de Comissão Permanente para debater mudanças climáticas e obras estruturantes

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (17) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo (PDT) apresentou uma sugestão para a criação de uma nova Comissão Permanente destinada a debater mudanças climáticas e promover ações e obras estruturantes. A proposta visa enfrentar os desafios trazidos pelas secas, alagações e o isolamento de municípios, que têm afetado a população do Estado.

“Acredito que uma comissão permanente, nos moldes das comissões de saúde, educação e serviço público, permitiria uma discussão contínua sobre essas questões, com seminários, especialistas e fiscalização das atividades governamentais. Seria uma forma de não deixarmos esses temas apenas para os momentos de crise”, explicou o parlamentar.

Pedro Longo também se uniu ao coro de parlamentares que pedem a convocação imediata do cadastro de reserva do Corpo de Bombeiros, reconhecendo a importância de reforçar o efetivo da corporação para enfrentar as dificuldades que a sociedade acreana tem passado, especialmente em situações de emergência climática.

Além disso, o deputado trouxe à pauta uma reivindicação relacionada ao transporte escolar para os alunos da Escola Dom Pedro I, localizada no quilômetro 57 da BR-364, entre Feijó e Manoel Urbano. Longo destacou que, devido a frequentes quebras dos ônibus, os estudantes estão enfrentando dificuldades para acessar a escola. “Estou fazendo uma indicação para que a Secretaria de Educação adote medidas o mais rápido possível. A comunidade pede, há tempos, um terceiro ônibus para evitar que as aulas sejam interrompidas por falta de transporte”, solicitou o parlamentar.

Ele também ressaltou a necessidade urgente de reformas na escola, que está em condições precárias. “Os alunos de comunidades mais afastadas têm o mesmo direito à educação de qualidade que os alunos da cidade. É preciso dar atenção especial a essa situação”, finalizou Longo.