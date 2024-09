Influenciadora teria pagado mais de R$70 mil para mãe de santo libertar Deolane Bezerra; Vídeo

A prisão de Deolane Bezerra causou comoção entre os fãs da famosa, tanto entre os que alegaram ter sido prejudicados pelas divulgações de jogos de azar, quanto dos que sentem falta dela nas redes sociais.

Uma influenciadora famosa, que é fã da advogada, decidiu ajudar Deolane de uma forma um tanto inusitada. A mulher, que teve a identidade mantida em segredo, realizou um pedido para a mãe de santo Michelly da Cigana, do Rio Grande do Sul, dando R$ 77 mil para que a líder espiritual libertasse a empresária.

Em entrevista à coluna “Na Mira”, do “Metrópoles”, Michelly garantiu que a cliente era tão famosa quanto Deolane. “Ela me procurou para fazer esse tipo de trabalho, porque essa fã é uma pessoa espiritualizada e tem consciência que, por meio do meu trabalho e da divulgação, também se somaria uma corrente de fãs com força positiva se conectando espiritualmente. Ela entendeu que isso também era importante”, declarou.

Nas redes sociais, mãe Michelly compartilhou um vídeo do trabalho que realizou. “Fui contratada por uma fã para fazer um trabalho para tirar a Deolane e sua mãe da prisão”, dizia a legenda da publicação.

Os internautas ficaram surpresos com a atitude da suposta fã. “Eu quero pra Britney lançar um álbum novo”, “Sou macumbeiro, mas isso aí é um TEATRO”, “Deolane evangélica?” e “Exu também é justiça, não existe plantar jiló e colher morango”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS